ЦСКА търси усилено нов треньор, няма дата за откриването на стадиона

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров коментира жребия за Купата на България. Носителят на трофея ще започне защитата му с гостуване на победителя от двубоя между Родопа Смолян и Несебър.

Александров подчерта, че името на съперника няма значение и „червените“ трябва да бъдат максимално концентрирани във всеки етап от турнира.

„За мен жребият е без значение. Важното е как ще подходим във всички мачове - не само в първия и втория кръг, но и до финала. Тази купа се печели с постоянство“, заяви той.

Техническият директор говори и за строителството на новия стадион в Борисовата градина. По думите му клубът все още не е готов да обяви кога съоръжението ще отвори врати.

„Не можем да кажем кога ще е откриването на новия стадион. Ще дадем максимално достоверна информация в първия ден, в който можем да го направим. Ако посочим дата, трябва да сме на 100% сигурни, а към момента не е така“, обясни Александров.

Той коментира и търсенето на постоянен старши треньор след раздялата с Христо Янев.

„ЦСКА е в много сериозно търсене на правилния избор за треньор и се надявам в най-скоро време да го обявим“, каза още Михаил Александров.

До назначаването на нов наставник отборът продължава подготовката си под ръководството на временния треньор Даниел Моралес.