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ЦСКА търси усилено нов треньор, няма дата за откриването на стадиона

ЦСКА търси усилено нов треньор, няма дата за откриването на стадиона
БТА

Техническият директор Михаил Александров коментира жребия за Купата на България и актуалните теми около „червените“

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров коментира жребия за Купата на България. Носителят на трофея ще започне защитата му с гостуване на победителя от двубоя между Родопа Смолян и Несебър.

Александров подчерта, че името на съперника няма значение и „червените“ трябва да бъдат максимално концентрирани във всеки етап от турнира.

„За мен жребият е без значение. Важното е как ще подходим във всички мачове - не само в първия и втория кръг, но и до финала. Тази купа се печели с постоянство“, заяви той.

Техническият директор говори и за строителството на новия стадион в Борисовата градина. По думите му клубът все още не е готов да обяви кога съоръжението ще отвори врати.

„Не можем да кажем кога ще е откриването на новия стадион. Ще дадем максимално достоверна информация в първия ден, в който можем да го направим. Ако посочим дата, трябва да сме на 100% сигурни, а към момента не е така“, обясни Александров.

Той коментира и търсенето на постоянен старши треньор след раздялата с Христо Янев.

„ЦСКА е в много сериозно търсене на правилния избор за треньор и се надявам в най-скоро време да го обявим“, каза още Михаил Александров.

До назначаването на нов наставник отборът продължава подготовката си под ръководството на временния треньор Даниел Моралес.

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