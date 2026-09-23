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Протестът срещу Терзиев прерасна в спор за Русия и Украйна (ВИДЕО)

“Столична община - новият Петрохан”, заяви Страхил Ангелов, докато протестиращи и контрапротестиращи влязоха в остър спор за украинското знаме на “Московска” 33

Протестът срещу кмета на София Васил Терзиев пред сградата на Столична община прерасна в напрежение между две групи демонстранти, след като към събралите се с искане за оставката на градоначалника се присъединиха негови опоненти по темата за украинското знаме.

Първоначалната демонстрация беше насочена срещу Терзиев, като сред основните теми на недоволството бяха отношенията му с хората, свързвани със случая “Петрохан”, както и присъствието на украинското знаме на сградата на общината.

По време на протеста обаче се появи и втора група, сред която беше Манол Глишев - един от организаторите на предишни демонстрации срещу кабинета “Радев”. Присъствието им промени атмосферата пред общината, а между двете страни започнаха скандирания и размяна на остри реплики за Русия, Украйна и войната. Глишев действително е сред организаторите на предишни протести срещу правителството, на които Русия и политиката спрямо Москва също бяха сред основните теми. 

Сред скандиранията пред Столична община се чу и “За да има мир - Путин в Сибир”, докато участници от двете страни си разменяха обвинения в русофилство и русофобия.

Две различни позиции за украинското знаме

Пред ТАРАЛЕЖ участник от групата, дошла в защита на украинското знаме, заяви, че именно опитите то да бъде премахнато са причината да се включи в демонстрацията.

По думите му Украйна е “щитът срещу руската агресия на цивилизована Европа”, а поставянето на украинското знаме върху институционални сгради е израз на европейска солидарност.

Той призна, че критиките срещу Васил Терзиев могат да имат своите основания, но се противопостави на искането украинското знаме да бъде свалено.

От другата страна позицията беше, че въпросът не е дали знамето е украинско или руско, а дали върху официална българска институция трябва да стои чужд национален символ.

“Мен не ми пречи, че знамето е украинско. Ако е руско, ще го махна също. Пречи ми, че има чуждо знаме. По мое дълбоко убеждение на фасадите на официални институции е редно да има само национално знаме”, заяви Недялко Недялков пред ТАРАЛЕЖ.

Организаторите Страхил Ангелов и Людмил Димитров обаче настояха, че независимо от напрежението основният им протест остава насочен срещу Васил Терзиев и е свързан с въпросите около случая “Петрохан”.

“Столична община - новият Петрохан”, заяви Страхил Ангелов пред ТАРАЛЕЖ.

Организаторите предпочетоха да не се надвикват с другата група и продължиха да отстояват първоначалните си искания към столичния кмет.

Темата за връзките на Терзиев с хората около “Петрохан” отново се върна във фокуса през последните дни. На 20 септември кметът отрече да е обещавал на Ивайло Калушев охраната на Природен парк “Витоша”. По думите му разговорите са били за възможностите планината да се опазва с малко хора и нови технологии, като той подчерта, че охраната на парка не е в правомощията на Столична община. 

По време на днешната демонстрация протестиращи отправиха и допълнителни твърдения за отношенията между Терзиев и хората от “Петрохан”, настоявайки кметът да даде повече публични обяснения.

“Какво общо има Путин?”

Именно появата на темата за Русия предизвика една от най-острите реакции сред протестиращите срещу Терзиев.

Какво общо има Путин? Не може да търсим Путин във всичко. Всяко зло, всяка несполука - разковничето да е Путин. Много лесно ще е така. Ами нашата вина къде е? Ние къде сме в целия пасианс?”, заяви Недялков пред ТАРАЛЕЖ.

Така демонстрацията, започнала с искания към столичния кмет и въпроси около “Петрохан”, се превърна и в сблъсък на две противоположни позиции за войната в Украйна, отношението към Русия и мястото на украинското знаме върху сградата на Столична община.

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