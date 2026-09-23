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Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси

Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси
МВнР

Петрова посочи, че отпадането на визите за българските граждани остава приоритет

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе в Ню Йорк среща с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Срещата е в рамките на участието на министър Петрова в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Министър Петрова подчерта значението на силната трансатлантическа връзка и активния политически диалог между София и Вашингтон в условията на нарастващи геополитически предизвикателства. Сред обсъдените теми беше и включването на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване.

Министър Петрова посочи, че отпадането на визите за българските граждани остава приоритет и ще съответства на стратегическия характер на отношенията между двете страни. Във фокуса на разговора бяха и двустранните отношения, сигурността в Европа и възможностите за задълбочаване на практическото сътрудничество между България и САЩ.

Министър Петрова и Брендън Ханрахан обмениха мнения и по актуални въпроси от европейския и международния дневен ред, посочиха още от пресцентъра на МВнР.

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