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Илияна Йотова: ООН трябва да докаже, че не само може да събира държавите, но и да действа

Илияна Йотова: ООН трябва да докаже, че не само може да събира държавите, но и да действа
Стопкадър

България ще продължи да съставя този ред и да е деец на силна ООН, изтъкна президентът

Днес светът има нужда не само от повече диалог, но също и от повече доверие, повече отговорност и повече способности да действаме заедно. Това заяви днес заяви от трибуната на Общото събрание на ООН президентът Илияна Йотова.

Президентът оглавява българската делегация на Общото събрание на ООН.

"Необходим е международен ред, основан на международното право и Устава на ООН. Организацията на обединените нации трябва не само да формулира принципи, но и да има възможността да ги спазва. Това означава световен ред за всички - за малките и за големите държави - без да има двоен стандарт", подчерта Йотова.

По думите на Йотова България ще продължи да съставя този ред и да е деец на силна ООН.

"Днес ООН трябва да докаже, че не само може да събира държавите, но също и да действа", изтъкна президентът. 

"Наш дълг е да превърнем света в свят на траен мир", подчерта президентът. 

По думите й Съветът за сигурност на ООН трябва да отразява днешния свят и трябва да бъде легитимен и ефикасен. Тя изтъкна, че България подкрепя той да се отвори към други членове. 

Йотова посочи, че изборът на следващия генерален секретар също ще даде ориентация на ООН. 

По думите на президента сигурността и мирът са основни отговорности на Международната общност в контекста на тези конфликти, довели до смъртта на хиляди.

"Ние трябва да сложим край на конфликтите. Основното предизвикателство е войната срещу Украйна", изтъкна държавният глава, като добави, че може да бъде сложен край на конфликта.

"Необходим е диалог и поне малко доверие със съответните гаранции. Европа не може да е просто наблюдател", посочи Йотова.

"Конфликтът да се премести от бойното поле към сферата на политиката и дипломацията", подчерта държавният глава.

Тя благодари на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш и посочи, че неговият наследник трябва да притежава кураж и лидерски качества, за да реализира необходимата промяна в световната организация.

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