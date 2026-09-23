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Лавров: Русия няма да спира бойните действия в Украйна

Лавров: Русия няма да спира бойните действия в Украйна
АР/БТА

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако Москва предприеме същата стъпка

Русия няма да прекратява бойните действия в Украйна заради временна пауза, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес.

Лавров отхвърли възможността Москва да спре временно военните си действия. Той обвини европейските държави, че биха използвали подобна пауза, за да продължат да снабдяват Украйна с оръжия.

Изявлението на Лавров дойде след разговор между него и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двамата са обсъдили редица международни и двустранни въпроси, включително войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток, съобщи руското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

По време на срещата Лавров е подчертал необходимостта от по-бързо възстановяване на отношенията между Москва и Вашингтон. Двете страни са се договорили да продължат контактите и обсъжданията.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако Москва предприеме същата стъпка.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че според него мирът между Русия и Украйна може да бъде постигнат по-рано от очакваното.

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