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Съветът за мир на Тръмп представя план за възстановяването на Газа

Съветът за мир на Тръмп представя план за възстановяването на Газа
АР/БТА

Планът включва 66 проекта на стойност 2,45 млрд. долара

Съветът за мир на американския президент Доналд Тръмп ще представи в сряда шестмесечен план за възстановяването на Газа на стойност 2,45 млрд. долара, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на „Аксиос“.

Планът включва 66 проекта, насочени към възстановяването на основната инфраструктура и подобряването на условията за живот в анклава. Сред предвидените дейности са осигуряване на временно настаняване, разчистване на развалините, ремонт на болници, мерки за икономическо възстановяване и разполагане на многонационални сили за сигурност.

Според „Аксиос“ информацията е базирана на копие от документа. Белият дом и Държавният департамент на САЩ не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

Документът оценява физическите щети в Газа на 35,2 млрд. долара. В него се посочва също, че пълното възстановяване и реконструкция на територията ще изискват около 71,4 млрд. долара през следващите 10 години.

Сред останалите предложения са ремонт на граничните пунктове и възстановяване на електрическата и водоснабдителната инфраструктура. Предвижда се също разполагането на 25 000 преносими комплекта със слънчеви панели, както и трайно запълване на тунели под обекти, които са определени като необходими за приоритетните проекти за реконструкция.

В края на юли администрацията на Тръмп е уведомила Конгреса, че ще предостави над 206 млн. долара за предложените мироопазващи сили в Газа. Това е първото значително американско финансиране за плана за възстановяване на анклава.

Тръмп създаде Съвета за мир като орган, който да наблюдава изпълнението на амбициозния му план за прекратяване на войната в Газа. След обявяването на споразумение в края на юли обаче процесът е в застой, като според информацията както Израел, така и палестинската групировка „Хамас“ отказват да изпълнят условията, необходими за преминаване към следващия етап.

По данни на „Аксиос“ Съветът за мир и палестинското правителство все още не са осигурили пълната сума от 2,45 млрд. долара. Въпреки това те са уверени, че ако бъдат преодолени политическите пречки, страните донори ще поемат необходимите финансови ангажименти.

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