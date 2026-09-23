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ЕК предлага Унгария да получи обратно 4,2 млрд. евро

ЕК предлага Унгария да получи обратно 4,2 млрд. евро
АП/БТА

Брюксел смята, че Будапеща е предприела необходимите мерки по част от проблемите с върховенството на закона

Европейската комисия предложи Унгария отново да получи достъп до 4,2 млрд. евро от фондовете за сближаване, които бяха замразени заради проблеми, свързани с върховенството на закона.

Според Комисията унгарските власти са предприели достатъчно мерки по установените по-рано нарушения, засягащи защитата на бюджета на Европейския съюз. Това включва промени в правилата за обществените поръчки, борбата с корупцията, предотвратяването на конфликти на интереси и работата на прокуратурата.

Предложението предвижда Съветът на ЕС да отмени част от защитните мерки, въведени през 2022 година. Тогава държавите членки спряха 55% от бюджетните задължения по три програми от политиката на сближаване.

Ако предложението бъде одобрено, Унгария ще възстанови достъпа и до програмите "Еразъм+" и "Хоризонт Европа" за студенти и изследователи от университети, управлявани от обществени тръстове.

Решението е част от по-широк процес по размразяване на европейски средства за страната. През май Европейската комисия обяви, че напредъкът по реформите може да позволи освобождаването на общо 16,4 млрд. евро от замразени средства по фондовете за възстановяване и сближаване.

Сега Съветът на ЕС трябва да се произнесе по предложението на Комисията, като решението се очаква в рамките на около месец.

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