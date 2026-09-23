Катастрофата с три жертви край Казанлък - единият водач е навлязъл в насрещното движение

Нови подробности около тежката катастрофа с три жертви край Казанлък.

По първоначална информация става въпрос за челен сбълсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж.

Във Фейсбук се появиха подробности, според които преди да навлезе в насрещното движение и да удари автомобила на двете жени - мъжът е избутал баща си от колата. В момента той е настанен в болница и е без опасност за живота.

Движението в района на катастрофата е изцяло затворено, трафикът се пренасочва.

Обходният маршрут е през общински път Тулово – Мъглиж – път I-6 Мъглиж – Казанлък.

От полицията призовават водачите да шофират внимателно и да използват въведените обходни маршрути. На мястото се извършва оглед.