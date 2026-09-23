София е платила близо 1,8 млн. евро за щети от дупки по пътищата за пет години

Близо 1,8 млн. евро е изплатила Столичната община за последните пет години по съдебни дела за щети по автомобили, причинени от дефекти по общинската пътна инфраструктура. Сумата включва не само обезщетенията за нанесените вреди, но и натрупани лихви, съдебни разноски и разходи по изпълнителни дела.

Точната стойност на извършените плащания е 1 774 368,26 евро за периода от 1 януари 2021 г. до 21 август 2026 г., показва официална информация на Столичната община, предоставена на bTV.

В сумата попадат и плащания по по-стари съдебни производства, когато парите по тях са били преведени през разглеждания период.

952 осъдителни решения срещу общината

За същия период срещу Столичната община са постановени 952 осъдителни решения на обща стойност 1 046 232,74 евро.

В тази сума влизат обезщетенията за имуществени вреди, мораторните лихви и разноските по съдебните и изпълнителните производства. Не е включена изцяло законната лихва, която може да се начислява от подаването на иска до окончателното плащане.

Това прави средно близо 200 осъдителни решения годишно, свързани с щети от състоянието на пътната инфраструктура.

Освен приключилите производства към момента още 267 подобни дела срещу Столичната община остават висящи. Крайният им финансов резултат все още не е известен, като при уважаване на исковете към обезщетенията могат да бъдат добавени лихви и съдебни разноски.

Плащането обичайно идва след съдебна процедура

От предоставената информация става ясно още, че общината не поддържа статистика за получените покани за доброволно извънсъдебно плащане.

Като публична бюджетна институция тя извършва подобни плащания при наличие на "безспорно правно основание“ - влязъл в сила съдебен акт, който подлежи на изпълнение.

Така при претенции от собственици на автомобили или техните застрахователи спорът може да стигне до съд, а към първоначалната стойност на щетите да се натрупат допълнителни разходи.

От повредена джанта до хиляди за общинския бюджет

Сред конкретните случаи е автомобил Lamborghini Urus, попаднал в пълна с вода и необозначена дупка на столичната улица "Академик Ростислав Каишев“. Повредена е задната му лява джанта, а застрахователят изплаща обезщетение от 6557,01 лв.

След съдебната процедура са присъдени и допълнителни разходи, като само адвокатското възнаграждение пред втората инстанция е 1146,84 лв. Фиксираната стойност по случая така надхвърля 7700 лв., без да се включва цялата законна лихва до окончателното плащане.

При друг инцидент на ул. "Иван Хаджиенев“ необезопасена дупка причинява повреди по гума, джанта, преден мост, шенкел, носач и части от кормилното управление. Първоначалният ремонт е за 3897,88 лв., а след лихви и съдебни разноски фиксираната сметка достига 6046 лв.

Данните показват, че разходите за подобни инциденти не приключват със самия ремонт. При съдебен спор към обезщетението могат да се добавят лихви и разноски, които в крайна сметка също се покриват от общинския бюджет.