Тръмп подкрепи забрана за износ на дизел от САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя забрана за износ на дизелово гориво от страната заради рязкото поскъпване на горивата. Коментарът му дойде в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН.

"И аз призовах за това. Казах да не изнасяме дизела. Произвеждаме много", заяви Тръмп, като допълни, че подобна мярка може да има известно отражение и върху цената на бензина.

Министърът на финансите Скот Бесент посочи, че администрацията проучва дали подобно ограничение е приложимо спрямо глобалния капацитет за рафиниране и дали по-ефективна би била пълна или частична забрана.

Идеята вече получава подкрепа и сред републиканците в Конгреса. Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн заяви, че е "отворен" към подобен ход, ако той действително може да облекчи натиска върху цените.

Цената на дизела в САЩ премина границата от 6 долара за галон за първи път, а запасите остават около 15% под средното за последните пет години. Американските рафинерии работят почти на максимален капацитет, което ограничава възможностите за бързо увеличаване на предлагането.

Скокът при горивата идва на фона на продължаващите конфликти в Иран и Украйна, които нарушиха доставките от някои от големите производители. От началото на годината европейските фючърси на дизела са се увеличили повече от два пъти, а недостигът на световния пазар може да продължи и през 2027 година.

Темата има и сериозно вътрешнополитическо значение за САЩ преди междинните избори през ноември, тъй като високите цени на дизела засягат пряко транспорта, земеделието и цените на редица стоки.