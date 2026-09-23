СО предлага увеличаване с 50% на средствата за гражданските бюджети „Идеи за града“

Столичната община предлага средствата за гражданските бюджети „Идеи за града“ да бъдат увеличени с близо 50% до 4 млн. евро.

Това е предвидено в нова методология за инициативата, която предстои да бъде разгледана от Столичния общински съвет, съобщиха от Общината.

Предвижда се за една общоградска идея да може да бъдат отделени между 100 хил. евро и 400 хил. евро, а за районна – до 150 хил. евро. Средствата могат да бъдат насочени към проекти за градската среда, зелените пространства, културата, спорта, образованието, младежките дейности, достъпността и мобилността.

С новите правила всеки софиянец ще може да подкрепи повече от една идея – както общоградска, така и районна. За районните проекти няма да е необходимо гласуващият да живее в съответния район. Предвиждат се и изнесени пунктове за гласуване.

Класирането ще се определя според броя на получените гласове и наличния финансов ресурс. При равен брой гласове ще се провежда публичен жребий.

Авторите на проектите ще могат да комуникират с комисиите по време на разглеждането и оценката им. Информацията за класирането и изпълнението на проектите ще бъде публична, като се предвиждат и механизми за мониторинг и отчетност.

В предходното издание на инициативата 24 367 граждани са гласували за своите идеи, а от общо 660 подадени идеи са избрани 56 проекта, посочиха от общината.

След приемането на методологията Столичната община ще обяви началото на кампанията и условията за участие на платформата „Решава София“ и в официалните си комуникационни канали.

През декември 2025 г. Столичната община отчете рекорден интерес по програмата „Идеи за града“.