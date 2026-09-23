Треньорът на ЦСКА получи Про лиценз

Временният старши треньор на ЦСКА Даниел Моралес вече притежава най-високия треньорски ценз - лиценз „УЕФА Про“.

Бразилският специалист получи документа в Националната футболна база „Бояна“, където се намира централата на Българския футболен съюз.

Моралес, който живее в България повече от две десетилетия, води „червените“ в последните им три срещи.

Той пое отбора след решението на Христо Янев да напусне треньорския пост. Под ръководството на Моралес ЦСКА записа две победи и едно равенство.

В момента футболистите на столичния клуб са в почивка, докато ръководството продължава работата по избора на следващ постоянен старши треньор.