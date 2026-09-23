Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки в Сен Тропе

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125“ в Сен Тропе.

28-годишният българин и неговият партньор Филип Пиечонка от Полша победиха Николас Бариентос от Колумбия и Ярно Янс от Нидерландия със 7:6, 6:3. Срещата продължи час и 26 минути.

В първия сет двата тандема не допуснаха пробив и победителят трябваше да бъде определен в тайбрек. Донски и Пиечонка изостанаха с 1:3, но след това спечелиха шест поредни точки и поведоха в резултата.

Българинът и полякът започнаха силно втората част. Те реализираха пробив във втория гейм и поведоха с 3:0, след което запазиха аванса си до края.

На четвъртфиналите Донски и Пиечонка ще играят срещу победителите от двубоя между Даниел Кукиерман и Фернандо Ромболи и тандема Филип Дуда и Стефан Латинович.

С успеха Александър Донски заработи 25 точки за ранглистата на АТП на двойки и 920 евро от наградния фонд на турнира, който е 203 900 евро.

През тази седмица българинът заема рекордното в кариерата си 81-во място в световната ранглиста на двойки.