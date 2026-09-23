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Цончо Ганев: Борбата с олигархията се води срещу най-бедните българи

Цончо Ганев: Борбата с олигархията се води срещу най-бедните българи
БТА

Около 25% от българското населени всяка година теглят бързи кредити, посочи депутатът

В момента борбата с олигархията в лицето на най-бедните българи продължава и нищо хубаво не се случва, заяви днес пред журналисти в кулоарите на парламента Цончо Ганев от „Възраждане“.

"Днес борбата с олигархията в България продължава и след като замразиха пенсиите на олигарсите пенсионери, след като замразиха майчинските на тези олигарси, днес правителството и мнозинството в парламента прие два нови закона, в които се продължава борбата с олигарсите в лицето на хората, изпаднали в крайна неплатежоспособност и опиращи до бързи кредити", каза Ганев, цитиран от БТА.

"Изключително притеснително е, когато милион и половина българи в най-бедната държава в Европейския съюз опират до бързи кредити", посочи той и допълни, че това са около 25% от българското население, които всяка година теглят бързи кредити.

Ганев обясни, че с приетия законопроект за потребителските кредити се премахва таванът на лихвата и се премахват текстове, в които се казва, че при предсрочно изискване и наказателни лихви по бързи кредити се плаща лихва само на дължимата сума. В момента с приетия закон каквото и да сте изплатили, ще изплащате лихва и към това, което има като обща сума за целия кредит, обясни народният представител.

Той спомена и приетите на първо четене промени, свързани със застрахователния кодекс.

Вече се гарантира възможността фирмите, свързани със застрахователните компании, когато трябва да допълват Гаранционния фонд, това да бъде калкулирано в новите полици за застраховка „Гражданска отговорност“, обясни Ганев

 

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