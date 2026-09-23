КФН получава повече правомощия при недостиг на средства в Гаранционния фонд

Комисията за финансов надзор да може по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, приети от Народното събрание на първо четене. Законопроектът е внесен от Даниел Парушев от "Прогресивна България" и група народни представители.

Досега подобно решение се предвижда да бъде вземано по предложение на Управителния съвет на Гаранционния фонд. Според вносителите новият механизъм ще даде възможност за по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

Законопроектът беше подкрепен от 135 народни представители. Осем депутати от "Възраждане" гласуваха против, а 19 представители на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" се въздържаха. "Демократична България" не участва в гласуването.

Промени и при плащанията

Предложенията разграничават авансовите годишни от допълнителните вноски на застрахователите и уточняват начина, по който се изчисляват авансовите плащания.

Предвижда се още КФН да може да определя различен срок за възстановяване на предварително внесените средства според финансовото състояние и нуждите от ликвидност на съответния фонд.

Друга промяна дава възможност на Гаранционния фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължения, свързани със застраховател с отнет лиценз.

Това включва обезщетения, лихви, разходи по уреждането на претенции и такси за обработката им. Предвиденият срок за извършване на плащанията е седем дни.

Гаранционният фонд ще може да сключва и индивидуални споразумения с национални бюра и компенсационни органи в други държави от Европейския съюз при случаи със застрахователи с отнет лиценз, извършвали дейност извън България.

По време на дебата Божидар Божанов от "Демократична България" изрази опасения, че предвидените мерки може да се окажат недостатъчни и че при необходимост от събиране на допълнителни средства тежестта може да се прехвърли върху потребителите чрез по-висока цена на "Гражданска отговорност".

От политическата сила настояха и за механизми, чрез които да се гарантира събирането на възможно най-голяма част от активите на застрахователно дружество в несъстоятелност и да се ограничи рискът от източването им.

Борис Аладжов от "Възраждане" също постави въпроса дали задълженията на застраховател, който не е осигурил достатъчно средства, трябва да бъдат поемани от останалите участници на пазара. Той поиска и отговор дали предлаганите промени създават риск от поскъпване на задължителната автомобилна застраховка.

Промените са приети само на първо четене и предстои окончателното им разглеждане от Народното събрание.