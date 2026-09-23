Във всички данъчни закони са актуализирани санкциите и глобите, предвид че много голяма част от глобите и имуществените санкции не са актуализирани още от от приемането на самите данъчни закони през 2006 г. Това съобщи на брифинг зам.- министърът на финансите Людмила Петкова.

"Данъчните облекчения за деца се увеличават", заяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

По думите й относно закона върху доходите на физическите лица първата мярка е увеличаване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания.

"В закона за данъците върху доходите на физическите лица по принцип размерите, по които се ползва облекчението не са актуализирани. При едно дете (в момента действащият размер за 2026 г. е 6000 лв.). увеличението е до 5000 евро. При две деца съответно от 12000 лв. на 8000 евро, при 3 и повече деца се увеличава от 18 000 лв. на 11 000 евро. За деца с увреждания – от 12 000 лв. на 10 000 евро (увеличението тук е най-голямо), посочиха от МФ", каза Петкова.

Тя посочи, че втората мярка, която е свързана със работещи семейства с деца, е въвеждането на ново данъчно облекчение за детско развитие, за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца.

"Действащите облекчения за деца и за деца с увреждания всъщност са без условие. Те се приспадат от данъчната основа по нормативно определения размер в закона", каза зам.- министърът на финансите.

"По отношение на новата преференция идеята е да се приспада от годишната облагаема основа, да се приспадат конкретни разходи, но да са документално обосновани, т.е. те да бъдат за детско развитие – напр. за езикови курсове или такси за участие в танци. Идеята е тези разходи да се приспадат от годишната данъчна основа", добави Петкова.