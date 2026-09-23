 

Относно закона за данъка върху добавената стойност тя посочи, че първата мярка е повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 75 000 евро. Доброволната регистрация по ДДС остава. Задължителната регистрация ще възниква при достигане на праг от 75 000 евро. Втората мярка е въвеждане на задължение за регистрация по ДДС при облагаеми доставки, свързани със земя и сгради. Тази мярка е насочена към предотвратяване на възможностите за укриване и недеклариране на ДДС. Третата мярка по ДДС е въвеждането на задължително електронно фактуриране за местните доставки. Съгласно европейска директива от 1 януари 2030 година задължително трябва да бъде въведено електронно фактуриране за трансграничните доставки. Голяма част от държавите членки вече са въвели електронно фактуриране и за местните доставки.