Огромен клон се стовари до майка с малко дете в центъра на Варна

Голям клон се е стоварил на тротоар в центъра на Варна, докато наблизо преминавали майка с малкото ѝ дете в количка. Инцидентът е станал на улица "Марин Дринов", в близост до сградата на Община Варна.

Сабина Каназирева, която живее в района, разказва, че вървяла по тротоара със сина си, когато внезапно чула силен трясък. Клонът паднал на отсрещния тротоар, само на сантиметри от тях.

При падането си той ударил паркиран автомобил, в който по това време е имало шофьор. При инцидента няма пострадали.

"Ако това се беше случило секунди по-рано, можеше да стане нещо ужасно", коментира Каназирева, която определя случилото се като "въпрос на късмет".

След инцидента тя призова институциите да предприемат мерки и да проверят състоянието на дърветата в района.

Според нея е необходимо опасните клони да бъдат установени и премахнати навреме, за да се предотвратят подобни случаи в бъдеще.