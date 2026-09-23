Най-важното от България на 23.09.2026 г.

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври.

Централната избирателна комисия (ЦИК) днес изтегли номерата в бюлетината за гласуване в изборите на 25 октомври 2026 г. за президент и вицепрезидент.

Жребият бе публичен. На него имаха право да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и представители на медиите.

Промени в Закона за хазарта, които предвиждат значително по-строг контрол върху сектора, както и изменения в Наказателния кодекс за криминализиране на митническите нарушения, предлага правителството.

В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев заяви, че промените в Закона за хазарта се публикуват за обществено обсъждане. По думите му целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости. Една от основните промени е практически пълната забрана на рекламата на хазарт.

„Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата“, каза Радев.

Премиерът Румен Радев коментира по-късно днес и казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, свързани с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

Радев беше попитан дали е извършвана проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е предложил Йорданов за посланик в ОАЕ, а тогавашният президент Радев е подписал указа за назначаването му.

„Не на всички и по принцип на посланиците, които изпращаме, не се прави проверка на бащите им“.

"Данъчните облекчения за деца се увеличават", заяви на брифинг зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

По думите й относно закона върху доходите на физическите лица първата мярка е увеличаване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания.

"В закона за данъците върху доходите на физическите лица по принцип размерите, по които се ползва облекчението не са актуализирани. При едно дете (в момента действащият размер за 2026 г. е 6000 лв.). увеличението е до 5000 евро. При две деца съответно от 12000 лв. на 8000 евро, при 3 и повече деца се увеличава от 18 000 лв. на 11 000 евро. За деца с увреждания – от 12 000 лв. на 10 000 евро (увеличението тук е най-голямо), посочиха от МФ", каза Петкова.

Тя посочи, че втората мярка, която е свързана със работещи семейства с деца, е въвеждането на ново данъчно облекчение за детско развитие, за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца.

Пред Столична община се проведе планиран протест с искане за оставка на столичния кмет Васил Терзиев, но още в началото на демонстрацията възникна напрежение между протестиращите и силите на реда. До ескалацията на протеста се стигна буквално в първите минути, тъй като някои демонстранти са поискали да свалят украинското знаме.

В района бяха разположени много полицейски служители.