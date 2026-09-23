Най-важното от България на 23.09.2026 г.
Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня
Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври.
Централната избирателна комисия (ЦИК) днес изтегли номерата в бюлетината за гласуване в изборите на 25 октомври 2026 г. за президент и вицепрезидент.
Жребият бе публичен. На него имаха право да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и представители на медиите.
Промени в Закона за хазарта, които предвиждат значително по-строг контрол върху сектора, както и изменения в Наказателния кодекс за криминализиране на митническите нарушения, предлага правителството.
В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев заяви, че промените в Закона за хазарта се публикуват за обществено обсъждане. По думите му целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости. Една от основните промени е практически пълната забрана на рекламата на хазарт.
„Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата“, каза Радев.
Премиерът Румен Радев коментира по-късно днес и казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, свързани с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.
Радев беше попитан дали е извършвана проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е предложил Йорданов за посланик в ОАЕ, а тогавашният президент Радев е подписал указа за назначаването му.
„Не на всички и по принцип на посланиците, които изпращаме, не се прави проверка на бащите им“.
"Данъчните облекчения за деца се увеличават", заяви на брифинг зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.
По думите й относно закона върху доходите на физическите лица първата мярка е увеличаване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания.
"В закона за данъците върху доходите на физическите лица по принцип размерите, по които се ползва облекчението не са актуализирани. При едно дете (в момента действащият размер за 2026 г. е 6000 лв.). увеличението е до 5000 евро. При две деца съответно от 12000 лв. на 8000 евро, при 3 и повече деца се увеличава от 18 000 лв. на 11 000 евро. За деца с увреждания – от 12 000 лв. на 10 000 евро (увеличението тук е най-голямо), посочиха от МФ", каза Петкова.
Тя посочи, че втората мярка, която е свързана със работещи семейства с деца, е въвеждането на ново данъчно облекчение за детско развитие, за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца.
Пред Столична община се проведе планиран протест с искане за оставка на столичния кмет Васил Терзиев, но още в началото на демонстрацията възникна напрежение между протестиращите и силите на реда. До ескалацията на протеста се стигна буквално в първите минути, тъй като някои демонстранти са поискали да свалят украинското знаме.
В района бяха разположени много полицейски служители.