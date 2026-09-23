Зам.-кметът на София Ирина Дакова: Провокация е случващото се пред Народния театър

Случващото се пред Народния театър е провокация. Това заяви заместник-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова пред БНТ по повод продължаващите прояви със силно озвучаване пред Народния театър.

Дакова направи разграничение в обществения спор: организаторите на проявите пред Народния театър не са хората от „Неделното хоро“.

Междувременно проявите пред Народния театър продължават въпреки отказите на Столична община и многократните разговори между Общината, организаторите и театъра. Силното озвучаване по време на представления прониква в залата и пречи на работата на актьорите и на публиката.

От началото на годината Столична община е съставила седем акта и два фиша във връзка с проявите. "Имало е многократни разговори община – организатори, организатори – Народен театър, Народен театър – община. Това е многогодишна тенденция“, посочи Дакова.

Според заместник-кмета решението е в спазването на правилата и в диалога, а не в противопоставянето на българския фолклор и театъра.