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Зам.-кметът на София Ирина Дакова: Провокация е случващото се пред Народния театър

Зам.-кметът на София Ирина Дакова: Провокация е случващото се пред Народния театър

Според заместник-кмета решението е в спазването на правилата и в диалога, а не в противопоставянето на българския фолклор и театъра

Случващото се пред Народния театър е провокация. Това заяви заместник-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова пред БНТ по повод продължаващите прояви със силно озвучаване пред Народния театър.

Дакова направи разграничение в обществения спор: организаторите на проявите пред Народния театър не са хората от „Неделното хоро“.

Междувременно проявите пред Народния театър продължават въпреки отказите на Столична община и многократните разговори между Общината, организаторите и театъра. Силното озвучаване по време на представления прониква в залата и пречи на работата на актьорите и на публиката.

От началото на годината Столична община е съставила седем акта и два фиша във връзка с проявите.

"Имало е многократни разговори община – организатори, организатори – Народен театър, Народен театър – община. Това е многогодишна тенденция“, посочи Дакова.

 

Според заместник-кмета решението е в спазването на правилата и в диалога, а не в противопоставянето на българския фолклор и театъра.

Нека бъдем граждани, нека бъдем софиянци и да спазваме правилата в града си, за да се чувстваме комфортно. Нека винаги подхождаме към фактите, като първо ги проверяваме. Да се хванем за ръце, а не да се пускаме, защото това е хорото, заяви Ирина Дакова.

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