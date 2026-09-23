Израел: Голанските възвишения ще останат под наш контрол завинаги

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Голанските възвишения ще останат под израелски контрол, след като сирийският президент отново заяви пред Общото събрание на ООН, че територията принадлежи на Сирия.

„Голан под израелски суверенитет ще остане неделима част от Държавата Израел завинаги“, заяви Кац във видеообръщение.

Израел завзе Голанските възвишения от Сирия по време на Шестдневната война през 1967 г. През 1981 г. страната едностранно обяви израелското законодателство за приложимо на територията, ход, който не е признат от повечето държави.

Дълго време САЩ бяха единствената държава, признала израелския суверенитет над Голанските възвишения. Според предоставения текст през миналия месец това е направила и Колумбия.

Статутът на Голанските възвишения остава един от спорните въпроси между Израел и Сирия.