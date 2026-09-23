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Роналдо не мисли за отказване и се прицели в гол №1000

Роналдо не мисли за отказване и се прицели в гол №1000
АП/БТА

Капитанът на Португалия е концентриран върху настоящето и мечтае да достигне историческата граница с националния екип

Кристиано Роналдо отказа да посочи кога възнамерява да прекрати кариерата си в националния отбор на Португалия. 41-годишният нападател говори преди домакинството срещу Уелс в Лигата на нациите.

„Не съм на възраст, на която да мисля за бъдещето. За мен най-важно е настоящето“, заяви Роналдо пред журналистите.

Португалецът, който през лятото намекна, че настоящият сезон вероятно ще бъде последният в кариерата му, отново потвърди желанието си да достигне границата от 1000 гола. В момента той има 979 попадения във всички турнири.

„Вече казах, че искам да го постигна и ще го постигна, но това не е обсебваща мисъл. Би било черешката на тортата да вкарам хилядния си гол с националния отбор. Това ще бъде краят на една красива история“, каза капитанът на Португалия.

Роналдо определи назначаването на Жорже Жезуш като начало на нова ера и заяви, че 72-годишният специалист е „перфектният избор“ за селекционер. Двамата работиха заедно и в Ал-Насър.

Португалия, която спечели Лигата на нациите през 2019 и 2025 година, ще започне новото издание на турнира с домакинство срещу Уелс в Лисабон.

Жезуш потвърди, че Роналдо ще започне като титуляр.

„Той ще играе и се надявам да вкара бързо един или два гола, за да мога след това да го сменя“, заяви селекционерът.

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