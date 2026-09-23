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Йотова: Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на сигурност

Йотова: Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на сигурност
AP/БТА

Проблемът в Черно море от регионален стана глобален, изтъкна Йотова

Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на сигурност. Това заяви днес президентът Илияна Йотова от трибуната на ООН.

По думите й Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност - зона на безопасност, зона на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи.

"Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта. Това пряко засяга България. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален", каза Йотова.

По думите й регионалните последици заедно с тези от войната в Иран и безводието на река Дунав носят риск от продоволствена криза

Президентът заяви, че България подготвя инициатива, в рамките на която ще търси заедно със страните от региона и всички заинтересовани държави постигането на съгласие и съвместно действие, за да се осигури свободното и безопасно корабоплаване в Черно море

Йотова посочи, че и морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен от войната в Украйна.

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