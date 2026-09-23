Зеленски: Русия трябва да бъде лишена от приходите за войната

Украинският президент Володимир Зеленски призова международната общност да продължи да ограничава финансовите ресурси, с които Русия финансира войната си срещу Украйна.

В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски заяви, че руските приходи от международната търговия трябва да останат под натиск. По думите му държавите, които продължават да търгуват с Русия, осигуряват на Москва допълнителни средства и време за продължаване на военните действия.

Зеленски призова за допълнителни ограничения върху търговията с Русия и за мерки, които да намалят приходите, използвани за финансиране на руската военна машина.

Изказването му дойде в същия ден, в който руският външен министър Сергей Лавров заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Москва е готова да преговаря за траен мир, но не и да се съгласи на временна пауза във войната.

Лавров аргументира позицията си с твърдението, че прекратяването на бойните действия би дало възможност на Украйна и нейните съюзници да натрупат допълнителни военни ресурси.

Войната между Русия и Украйна продължава повече от четири години. През последните месеци двете страни засилиха ударите с ракети и дронове на голямо разстояние, докато на фронта в южните и източните части на Украйна не се наблюдава съществена промяна в общата линия на бойните действия.

Конфликтът продължава да оказва влияние и извън региона, включително върху международната търговия и доставките на енергийни ресурси, торове и зърно.