Велислава Петрова: България разширява политическия и икономическия диалог с партньори от различни региони

България разширява политическия и икономическия диалог с партньори от различни региони. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в поредица от многостранни формати и двустранни срещи в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Петрова се включи в неформална среща между министрите на външните работи на Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), посветена на диалога и сътрудничеството между двата региона.

В рамките на визитата си тя проведе разговор с върховния комисар на ООН за бежанците Бархам Салих. Петрова участва и в събитие по повод 75-годишнината на Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците, на което България е коспонсор.

Велислава Петрова проведе и двустранни срещи с министрите на външните работи на Армения Арарат Мирзоян и на Киргизстан Жеенбек Кулубаев.

Във фокуса на разговорите бяха свързаността и развитието на конкретни партньорства. Срещите са част от усилията за задълбочаване на отношенията на България с държавите от Южен Кавказ и Централна Азия.