Най-важното от спорта на 23.09.2026 година

Какво отреди жребият за Купата на България?

Срещите между отборите от аматьорския футбол и тези от Втора лига ще се проведат на 3 и 4 октомври, а тези от следващия кръг в диапазона между 16 и 19 октомври.

Ето какви срещи ще могат да се наблюдават в първия редовен кръг на турнира:

Волов (Шумен)/Черноморец Бургас - Ботев Пловдив

Локомотив Мездра/Пирин Благоевград - Ямбол/Хебър

Национал София/Локомотив Горна Оряховица - Септември София

Родопа Смолян/Несебър - ЦСКА

Черноморец Балчик/Етър - Спартак Варна

Загорец/Рилски спортист - Дунав Русе

Ботев Нови Пазар/Вихрен - Локомотив София

Нефтохимик/Спортист Своге - ЦСКА 1948

Крумовград/Спартак Плевен - Левски

Беласица/Добруджа - Бдин Видин/Монтана

Миньор Перник/Берое - Лудогорец

Чавдар Троян/Марек - Черно море

Оборище/Янтра Габрово - Локомотив Пловдив

Балкан Ботевград/Фратрия - Ботев Враца

Спартак Пловдив/Ботев Ихтиман - Арда Кърджали

Бенковски/Академик Свищов - Славия

Официално: Игор Йовичевич отново пое Лудогорец

Игор Йовичевич официално е новият старши треньор на Лудогорец, обявиха от разградския клуб. Хърватинът се завръща начело на "орлите", след като при предишния си престой спечели титлата, Купата и Суперкупата на България.

Йовичевич ще проведе първата си тренировка с отбора на 24 септември, а официалното му представяне пред медиите ще бъде в събота, 26 септември, от 11:00 часа на "Хювефарма Арена".

Хърватският специалист пристига с част от екипа, с който работи и при предишния си период в Разград. Негови асистенти отново ще бъдат украинците Андрий Ханас и Юрий Бено, както и испанският кондиционен треньор Хавиер Лаурена.

ЦСКА търси усилено нов треньор, няма дата за откриването на стадиона

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров коментира жребия за Купата на България. Носителят на трофея ще започне защитата му с гостуване на победителя от двубоя между Родопа Смолян и Несебър.

Александров подчерта, че името на съперника няма значение и „червените“ трябва да бъдат максимално концентрирани във всеки етап от турнира.

„За мен жребият е без значение. Важното е как ще подходим във всички мачове - не само в първия и втория кръг, но и до финала. Тази купа се печели с постоянство“, заяви той.

Италиански отбор представи Бленджини

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини официално започна нов етап в своята кариера.

54-годишният специалист беше представен като старши треньор на италианския Веро Волей за сезон 2026/27.

Бленджини отпътува за Милано непосредствено след края на участието на България на Европейското първенство. Националният отбор приключи кампанията си след поражение от Германия на осминафиналите.

При пристигането си на летището италианецът беше посрещнат с шал на новия си клуб. Няколко часа по-късно той премина и през официалното си представяне пред медиите.

10 кръга по-късно: Какво показаха отборите в Първа лига

Както вече стана ясно, паузата за националните отбори ще бъде по-дълга от обикновеното - три седмици. За едни тя идва в перфектния момент, а за други тя спира набраната инерция. Периодът без клубен футбол ще даде шанс на повечето футболисти „да презаредят батериите“, а на треньорите да усъвършенстват различни аспекти в играта на отборите си.

Какъв по-добър момент от това да направим равносметка на изиграните кръгове в родния шампионат и да видим къде се намират тимовете, как се представят и дали оправдават очакванията.