Най-важното от света на 23.09.2026-та г.

Йотова: Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на сигурност

Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на сигурност. Това заяви днес президентът Илияна Йотова от трибуната на ООН.

По думите й Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност - зона на безопасност, зона на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи.

"Войната в Украйна излезе от териториалните води на страните от конфликта. Това пряко засяга България. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален", каза Йотова.

"Необходим е международен ред, основан на международното право и Устава на ООН. Организацията на обединените нации трябва не само да формулира принципи, но и да има възможността да ги спазва. Това означава световен ред за всички - за малките и за големите държави - без да има двоен стандарт", подчерта Йотова.

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Китайският президент Си Дзинпин пристига на тридневно официално посещение във Вашингтон, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп.

Сред основните теми на разговорите между двамата лидери ще бъдат търговските отношения между САЩ и Китай, както и използването и развитието на изкуствения интелект.

Междувременно, в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп проведе поредица от дипломатически срещи. След като в речта си заяви, че САЩ или ще постигнат споразумение с Иран, или ще трябва да унищожат страната, представители на Вашингтон и Техеран са провели директни разговори, продължили повече от три часа.

Лавров: Русия няма да спира бойните действия в Украйна

Русия няма да прекратява бойните действия в Украйна заради временна пауза, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес.

Лавров отхвърли възможността Москва да спре временно военните си действия. Той обвини европейските държави, че биха използвали подобна пауза, за да продължат да снабдяват Украйна с оръжия.

Изявлението на Лавров дойде след разговор между него и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двамата са обсъдили редица международни и двустранни въпроси, включително войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток, съобщи руското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Съветът за мир на Тръмп представя план за възстановяването на Газа

Съветът за мир на американския президент Доналд Тръмп ще представи в сряда шестмесечен план за възстановяването на Газа на стойност 2,45 млрд. долара, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на „Аксиос“.

Планът включва 66 проекта, насочени към възстановяването на основната инфраструктура и подобряването на условията за живот в анклава. Сред предвидените дейности са осигуряване на временно настаняване, разчистване на развалините, ремонт на болници, мерки за икономическо възстановяване и разполагане на многонационални сили за сигурност.

Според „Аксиос“ информацията е базирана на копие от документа. Белият дом и Държавният департамент на САЩ не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

ЕС отпуска 3 млрд. евро на Украйна след изпълнени реформи

Посланиците на държавите от Европейския съюз одобриха отпускането на 3 млрд. евро финансова подкрепа за Украйна, след като Киев е изпълнил успешно 10 реформи, договорени с Брюксел. Решението беше взето по време на среща в белгийската столица.

Споразумението идва часове след среща между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинския президент Володимир Зеленски. По време на разговорите фон дер Лайен е припомнила, че Украйна може да получи значителна допълнителна финансова подкрепа през 2026 година, ако продължи да изпълнява предварително договорените реформи.