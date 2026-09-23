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Икономика

Кристалина Георгиева: Световната икономика е устойчива, но перспективите за растеж са слаби

Кристалина Георгиева: Световната икономика е устойчива, но перспективите за растеж са слаби
БТА

Тя определя войната в Близкия изток като основния нов шок през тази година

Световната икономика продължава да показва устойчивост въпреки все по-честите сътресения, но несигурността остава висока, а перспективите за растеж в средносрочен план са слаби, отбелязва управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в обръщението си към публикувания днес Годишния доклад на Фонда за 2026 г.

Световната икономика продължава да показва устойчивост пред по-честите и припокриващи се сътресения“, пише Георгиева.

Тя определя войната в Близкия изток като основния нов шок през тази година, който ограничава растежа, засилва инфлацията и нарушава доставките на ключови суровини, предава БТА.

"Без гъвкавостта на частния сектор, подкрепена от инвестициите в изкуствен интелект, и без дисциплинираната икономическа политика нещата можеха да бъдат много по-лоши“, посочва тя. 

Трябва да поемем по път към по-висок икономически растеж, като същевременно укрепваме устойчивостта си в този свят, подложен на сътресения“, подчертава ръководителят на МВФ.

Ценовата и финансовата стабилност са от първостепенно значение“, добавя тя, като отбелязва, че стабилните политически рамки и силните институции остават опора за икономиките. В същото време по думите ѝ „фискалното предизвикателство става все по-остро“ и властите трябва внимателно да избират как да използват наличните инструменти. 

Докладът, озаглавен Navigating a Precarious World („Ориентиране в един несигурен свят“), поставя във фокуса си четири сили, които променят световната икономика – нарастващия публичен дълг, бързия ръст на инвестициите в изкуствен интелект, пренареждането на световната търговия на фона на енергийния шок и развитието на цифровите финанси.

Публичният дълг отново нараства и още преди войната в Близкия изток е бил на път до 2028 г. да достигне равнища, сравними с тези от времето на Втората световна война. Само за три години разходите за лихви в световен мащаб са се увеличили с почти половина – от около 2 на сто до близо 3 на сто от брутния вътрешен продукт, което представлява трилиони долари, които не могат да бъдат насочени към образование, инфраструктура или други приоритети. 

Изкуственият интелект е едновременно възможност и заплаха“, пише Георгиева.

Според нея държавите трябва да подпомагат преквалификацията на работниците и компаниите да използват потенциала за по-висока производителност, като едновременно укрепват киберустойчивостта.  

Самият доклад оценява, че инвестициите, свързани с ИИ, са добавили около 0,5 процентни пункта към растежа на БВП на САЩ през 2025 г., а според външни оценки инвестициите на частния сектор в тази технология могат да надхвърлят 2 трилиона долара в световен мащаб през 2026 г. 

При международната търговия МВФ отчита, че въпреки сътресенията през 2025 г. обемите са нараснали с близо 5 на сто, подкрепени от търговията с технологични стоки. Растежът обаче се очаква да се забави през тази година. Според Международната агенция по енергията войната в Близкия изток и последвалото затваряне на Ормузкия проток са довели до най-голямото досега свиване на световните енергийни доставки, което се отразява и върху храните, суровините и веригите за доставки. 

През финансовата 2026 г. МВФ е извършил 138 консултации по член IV със страни членки и 11 оценки на стабилността на финансовите системи.  Фондът е предоставил общо 40 млрд. долара финансиране на 18 държави, от които около 2 млрд. долара на девет страни с ниски доходи, а за техническа помощ, обучение и обмен на опит са били отделени 400 млн. долара. 

„Докато нашите членове преминават през днешните насрещни течения, МВФ е до тях“, заявява Георгиева. По думите ѝ фондът ще адаптира подкрепата си към нуждите на всяка отделна страна чрез икономически препоръки, финансова помощ и развитие на институционалния капацитет. Сред основните задачи тя посочва променящата се търговска среда, намаляването на глобалните дисбаланси и използването на възможностите на изкуствения интелект. 

Годишният доклад обхваща основно финансовата година на МВФ от 1 май 2025 г. до 30 април 2026 г., като на места включва и по-нови развития. България не е предмет на отделен икономически анализ в документа; страната е спомената единствено в списъка на държавите от съответната група в Изпълнителния съвет на фонда. 

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