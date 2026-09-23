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Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

От създаването на ООН досега не е имало толкова много силно противопоставяне в различни райони на света, посочи Поптодорова

ООН е изправена пред необходимостта от сериозна реформа на фона на увеличаващия се брой конфликти по света", заяви пред НОВА Нюз дипломатът и бивш посланик на България в САЩ Елена Поптодорова.

Тя посочи, че настоящата сесия се провежда на фона на безпрецедентно силно противопоставяне в различни части на света. Според данните, които тя цитира, в момента има 65 конфликта.

 „От създаването на ООН досега не е имало толкова много силно противопоставяне в различни райони на света“, коментира тази вечер Поптодорова.

Тя подчерта, че организацията е създадена преди 80 години с основната цел да предотвратява и разрешава конфликти, но днешните международни отношения са значително различни от условията след Втората световна война.

Според Поптодорова един от основните проблеми е блокирането на процеса на вземане на решения в Съвета за сигурност на ООН. Тя посочи, че все по-често се обсъжда разширяване на състава на Съвета за сигурност с представители на региони, които в момента не са представени като постоянни членове. Обсъжда се и бъдещето на правото на вето.

„Най-важното е да се отпуши механизмът на решения, който минава винаги през Съвета за сигурност“, заяви дипломатът.

Като пример тя посочи блокирането от Русия и Китай на предложение на САЩ за удължаване на режима на санкции срещу ядрената програма на Иран.

Дипломатът коментира и отношенията между Вашингтон и Техеран. По думите ѝ е проведена тричасова среща между представители на САЩ и Иран – първата от юни насам. Според Поптодорова разговорите са били конструктивни. Тя посочи, че Иран е представил предложение на Вашингтон, но към момента няма официална американска реакция.

 

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