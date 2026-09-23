Италия се връща към ядрената енергетика

Италия направи решаваща стъпка към възобновяване на ядрената енергетика близо 40 години след като страната се отказа от нея. Сенатът окончателно одобри плана на правителството за връщане на ядрената енергия в страната.

Правителството на премиера Джорджа Мелони планира да използва ново поколение модулни реактори като част от стратегията за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на зависимостта от внос на енергия.

Решението идва на фона на повишените цени на енергийните ресурси и нестабилността на международните пазари. Италия разчита в значителна степен на внос на енергия, включително на електроенергия, произведена от ядрени централи в съседни държави като Франция.

Министърът на енергетиката Джилберто Пичето Фратин заяви, че ядрената енергия, комбинирана с възобновяемите източници, може да засили енергийната сигурност и конкурентоспособността на Италия.

Страната прекрати ядреното производство след референдум през 1987 г., проведен след аварията в Чернобил. През следващите години действащите ядрени централи постепенно бяха спрени.

Въпреки решението на парламента, темата продължава да разделя италианското общество. Според проучване от юни 51% от анкетираните подкрепят възобновяването на ядрената енергетика, но мнозинството не желае нова централа да бъде изградена в близост до дома им.

Правителството очаква ядрената енергия да допринесе и за постигането на климатичните цели на страната. Според неговите разчети връщането на ядреното производство може да спести на Италия до 17 млрд. евро разходи за декарбонизация до 2050 г.