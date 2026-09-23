Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

Бъдещият посланик на Северна Македония в България Крум Ефремов заяви, че е необходим нов подход в отношенията между двете държави и намаляване на напрежението. Той представи приоритетите си пред парламентарната комисия по външна политика и външна търговия.

Ефремов определи отношенията с България като важен въпрос за дипломатическата му работа. По думите му София и Скопие трябва да търсят възможности за диалог и създаване на по-положителна атмосфера в двустранните отношения.

Като едно от основните предизвикателства той посочи различията около европейската интеграция на Северна Македония. По думите му страната ще продължи да търси решение чрез диалог и гаранции.

България е признала независимостта на Северна Македония през януари 1992 г. В същото време София настоява за изпълнение на европейския консенсус от юли 2022 г., включително промени в конституцията на Северна Македония и прилагане на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.

Сред приоритетите на Ефремов са и разширяването на двустранното сътрудничество в туризма, енергетиката и газификацията. Той посочи и интереса на Скопие към откриването на три нови гранични пункта с България, като проектът между Берово и Струмяни е на най-напреднал етап.

Бъдещият посланик заяви, че ще работи за по-чести срещи между представители на двете държави както на политическо, така и на експертно ниво.

Крум Ефремов е дипломат от кариерата. Той е бил посланик на Северна Македония в Украйна в началото на руската инвазия.