Любомир Кючуков: ЕС престана да бъде „мека сила"

Светът е изправен пред нови проблеми, генерирани от текущите военни конфликти, докато междувременно международното право отстъпва пред силови споразумения, заяви външнополитическият анализатор и бивш зам.-външен министър Любомир Кючуков пред НОВА.

По повод заплахите на американския президент Доналд Тръмп от трибуната на ООН към Техеран, Кючуков изтъкна, че за него е характерна „двойственост” – крайни заплахи и готовност за преговори.

По думите на анализатора резултатите от досегашната конфронтация не са решили старите проблеми, а са създали нови критични точки в Ормузкия проток, Червено море и Ливан.

Той коментира и тристранното споразумение между САЩ, Гренландия и Дания.

Според Любомир Кючуков от този акт губят светът и международното право, тъй като договорът е подписан под „очевиден натиск” от страна на Вашингтон.

„Съединените щати получават на практика пълен контрол върху сигурността на острова”, обясни той.

Дипломатът изрази съжаление, че Европейският съюз е престанал да бъде „меката сила” и факторът, който задава стандартите за мирно решаване на конфликти чрез преговори. „Ние отсъстваме на практика от всички международни конфликти напоследък – Армения и Азербайджан, Индия и Китай, Судан, Близкия изток, Украйна. ЕС никъде го няма и това е нашият проблем”, заяви Кючуков.