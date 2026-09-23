БФ Борба с остра позиция срещу кандидатурата на Тодор Ангелов

Управителният съвет на Българската федерация по борба излезе с остра позиция срещу кандидата за председател Тодор Ангелов преди извънредното изборно събрание на 17 октомври.

Ангелов беше издигнат от опозицията с подкрепата на Гриша Ганчев и Валентин Йорданов. От федерацията твърдят, че кандидатурата му е била обявена само няколко часа след съобщението, че до Софийската градска прокуратура и посолствата на САЩ, Великобритания и държавите от Европейския съюз ще бъде изпратен доклад за предполагаемо заобикаляне на санкциите срещу Русия при трансфер на руски състезател.

Настоящото ръководство обяви, че ще бъдат проверени и натурализациите на чуждестранни борци, извършени при предишни управления.

„Българската борба не може да бъде обединена около връщането на стария модел на управление. Не може да бъде обединена около зависимостта от отделни клубове, бизнесмени и чужди борцови школи“, се казва в позицията.

От Управителния съвет посочват, че само за година и половина младите български състезатели са спечелили 23 медала от европейски и световни първенства. Според ръководството това е доказателство, че федерацията трябва да инвестира преимуществено в местните таланти, клубове и треньори.

В позицията е отправена критика към дългогодишната практика за привличане и натурализиране на чуждестранни състезатели, предимно от Русия и бившите съветски републики. Федерацията свързва този управленски модел с Гриша Ганчев и клубовете „Славия-Литекс“ и ЦСКА.

Ръководството изброява редица натурализирани или лицензирани за България борци през последните години, сред които Тарек Абделслам, Ахмед Магамаев, Ахмед Батаев, Семен Новиков, Магомед Рамазанов, Ален Хубулов, Алберт Доев и Шамил Мамедов.

От федерацията подчертават, че позицията им не е насочена срещу отделните спортисти.

„Всеки състезател, който е получил право да представя България по установения ред, заслужава уважение за труда си. Въпросът е за модела“, заявяват от Управителния съвет.

В документа се засяга и темата за състезателите на ЦСКА, чието връщане в националния отбор е сред заявените приоритети на Ангелов. От БФ Борба настояват, че никой не ги е отстранявал заради клубната им принадлежност, и обвиняват определени чуждестранни треньори за задълбочаването на конфликта.

Според настоящото ръководство основният избор пред делегатите на 17 октомври ще бъде между продължаване на политиката за развитие на български състезатели и връщане към практиката за привличане на готови борци от чужбина.

„Обединение - да. Но около българската борба, българските клубове, българските деца и българските треньори. А не около връщането на старите зависимости“, завършва позицията на федерацията.