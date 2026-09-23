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Тридневен траур в Шипка след тежката катастрофа край Казанлък

Тридневен траур в Шипка след тежката катастрофа край Казанлък
БТА

Градът скърби за Парашкева и Милена Боюклиеви

Тридневен официален траур е обявен в град Шипка в памет на Парашкева и Милена Боюклиеви, които загинаха при тежката катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора.

Двете жени са майка и дъщеря и са жители на Шипка. Решението за траура беше обявено от кмета на града Василка Панайотова.

"Днес град Шипка потъна в тишина и скръб. Една нелепа, брутална и трагична катастрофа отне в един миг живота на две прекрасни жени от нашата общност - майка и дъщеря, Парашкева и Милена Боюклиеви", заяви Панайотова.

По думите ѝ загубата е тежък удар не само за близките на двете жени, но и за цялата местна общност.

Кметът призова трите дни на траур да бъдат време за смирение и почит към паметта на загиналите.

"Изразявам своите най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и роднините на Парашкева и Милена. Шипка скърби заедно с вас. Нека паметта им бъде светла", каза още Василка Панайотова.

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