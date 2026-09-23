Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан пристигна в Ню Йорк.

По-късно днес той ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН, предаде Франс прес.

Държавният департамент на САЩ миналата седмица обяви, че отпуска виза на Пезешкиан и неговата делегация.

Това се прави за първи път за държавен глава на страна във война със САЩ, отбелязва Франс прес, като се позовава на анализатори.