ЦСКА с нова инициатива за феновете, нареди се до Байерн и Барселона
"Вече само с един-единствен личен профил, всеки армеец ще има достъп до всички официални платформи на клуба", пишат от клуба
Ръководството на ЦСКА предприе поредна важна стъпка, която ще бъде от помощ за феновете. В партньорство с ultrafan, се въвежда единен дигитален профил, който обединява приложението MyCSKA, феншопа, клубния сайт и билетната система.
„В партньорство с ultrafan, ЦСКА въвежда единен дигитален профил, който обединява приложението MyCSKA, феншопа, клубния сайт и билетната система в един профил. С тази стъпка ЦСКА сe нарежда до световни иновативни практики на водещи клубове като Байерн Мюнхен, Арсенал, Ливърпул и Барселона.
Вече само с един-единствен личен профил, всеки армеец ще има достъп до всички официални платформи на клуба, а благодарение на това изключително удобство, ще може да спести време и усилия, получавайки най-пълноценното фен изживяване.
От години ЦСКА развива дигиталната си визия с подкрепата на партньорите си от ultrafan - създателите на MyCSKA, първото клубно фен приложение в България. Единният профил е част от дългосрочната дигитална трансформация на клуба, като свързва всички онлайн платформи на ЦСКА. Предимствата от това са ясни - по-лесно и по-сигурно за армейските фенове.
MyCSKA събира на едно място цялото клубно съдържание: новини, информация за мачове и статистика на живо, фен игри и куизове, социална мрежа за армейската общност, феншоп, партньорски предложения и фен изживявания. Приложението предлага богат избор от специални търговски предложения. С всяка покупка феновете подкрепят клуба, а активността им носи UFP точки за уникални фен изживявания. Целта е приложението MyCSKA да се превърне в цялостна екосистема на клубното преживяване за фена - от ежедневната връзка с отбора до мача на стадиона.
Един профил. Един по-свързан ЦСКА. Повече възможности за армейците в MyCSKA powered by ultrafan“, се казва в съобщението на ЦСКА публикувано на официалния уебсайт.