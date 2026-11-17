Ръководството на ЦСКА предприе поредна важна стъпка, която ще бъде от помощ за феновете. В партньорство с ultrafan, се въвежда единен дигитален профил, който обединява приложението MyCSKA, феншопа, клубния сайт и билетната система.

„В партньорство с ultrafan, ЦСКА въвежда единен дигитален профил, който обединява приложението MyCSKA, феншопа, клубния сайт и билетната система в един профил. С тази стъпка ЦСКА сe нарежда до световни иновативни практики на водещи клубове като Байерн Мюнхен, Арсенал, Ливърпул и Барселона.

Вече само с един-единствен личен профил, всеки армеец ще има достъп до всички официални платформи на клуба, а благодарение на това изключително удобство, ще може да спести време и усилия, получавайки най-пълноценното фен изживяване.

От години ЦСКА развива дигиталната си визия с подкрепата на партньорите си от ultrafan - създателите на MyCSKA, първото клубно фен приложение в България. Единният профил е част от дългосрочната дигитална трансформация на клуба, като свързва всички онлайн платформи на ЦСКА. Предимствата от това са ясни - по-лесно и по-сигурно за армейските фенове.

MyCSKA събира на едно място цялото клубно съдържание: новини, информация за мачове и статистика на живо, фен игри и куизове, социална мрежа за армейската общност, феншоп, партньорски предложения и фен изживявания. Приложението предлага богат избор от специални търговски предложения. С всяка покупка феновете подкрепят клуба, а активността им носи UFP точки за уникални фен изживявания. Целта е приложението MyCSKA да се превърне в цялостна екосистема на клубното преживяване за фена - от ежедневната връзка с отбора до мача на стадиона.

Един профил. Един по-свързан ЦСКА. Повече възможности за армейците в MyCSKA powered by ultrafan“, се казва в съобщението на ЦСКА публикувано на официалния уебсайт.