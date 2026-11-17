Движението при 5-и километър на пътен възел "Нови хан" на автомагистрала "Тракия" ще се осъществява с ограничения в пътната връзка в посока село Нови хан от 8:00 часа до 17:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Промените в движението са заради неотложни ремонтни дейности по асфалтовата настилка.

Трафикът ще се изпълнява при стеснена пътната лента, а ремонтните дейности ще бъдат обозначени със светлинна сигнализация, допълниха от АПИ.