Кметът на София Васил Терзиев настоява държавата спешно да осигури допълнителни 24,5 млн. евро за обществения транспорт в столицата до края на годината. Според Столичната община предвидената в проектобюджета за 2027 г. субсидия от 80,3 млн. евро е крайно недостатъчна за нормалното функциониране на транспортната система.

В писмо до министър-председателя и министрите на финансите и транспорта Терзиев призовава държавата да изпълни финансовите си ангажименти, свързани с компенсациите за преференциални пътувания и охраната на метрото.

„Общината е готова да осигури своята част от необходимите средства, но не може сама да поеме целия недостиг, без това да постави под риск останалите важни за града дейности“, заявява столичният кмет.

Исканите 24,5 млн. евро включват 7,7 млн. евро за компенсации за преференциални превозни документи, 11,8 млн. евро за охрана на метрото за периода от май до края на годината и минимум 5 млн. евро допълнителна държавна субсидия за осигуряване на обществената транспортна услуга.

От Столичната община настояват и за създаването на устойчив механизъм за финансиране на градския транспорт при изготвянето на бюджета за следващата година. Целта е да се гарантира предвидимост за транспортните дружества и сигурност за пътниците.

Над 70 яслени групи са застрашени заради недостиг на средства

Междувременно Васил Терзиев внася извънреден доклад в Столичния общински съвет, с който предлага общината да осигури средства за възнагражденията на педагози, назначени в яслените групи заради недостига на медицински сестри.

Причината е получен отговор от Министерството на здравеопазването, според който финансирането на тези специалисти не попада в компетентността на ведомството.

Допълнителен проблем е, че предвидените по бюджетната функция „Здравеопазване“ средства за заплати на медицински сестри не могат да бъдат използвани за възнагражденията на педагозите, които са назначени на тяхно място.

Според изчисленията на Столичната община за покриване на разходите за тримесечен период са необходими около 500 000 евро.

Без осигуряването на тези средства съществува риск за работата на над 70 яслени групи в София.

От общината очакват решение на двата финансови проблема, за да се гарантира нормалното предоставяне на ключови обществени услуги в столицата.