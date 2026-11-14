Новини
Търси
Подкаст
Общество

Васил Терзиев: "Топлофикация София" се нуждае от милиардни инвестиции и концесия

Васил Терзиев: "Топлофикация София" се нуждае от милиардни инвестиции и концесия
БТА

Столичният кмет обяви планове за осем нови паркинга, посочи срок за решаване на недостига на места в детските градини и коментира възможността за втори мандат

"Топлофикация София" се нуждае от милиардни инвестиции, преструктуриране на дълга и нов модел на управление, като концесията е най-устойчивият вариант за бъдещето на дружеството. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев в предаването "Седмицата на Дарик", където направи равносметка за първите три години от управлението си.

Според Терзиев проблемите на общинското дружество са резултат от десетилетия недостатъчни инвестиции. Той настоя за цялостна модернизация на топлопреносната мрежа и изграждане на нови мощности.

"Единственият полезен ход е да се намери път към тези милиардни инвестиции, за които става дума. Така че в рамките на 3-4 години да се преработи изцяло тази мрежа и най-накрая софиянци да имат една услуга. Всичко друго е див популизъм", заяви кметът.

По темата за паркирането Терзиев съобщи, че предстои стартирането на процедури за осем квартални паркинга чрез публично-частни партньорства. Общината разполага и със списък от над 20 допълнителни терена.

Кметът постави края на 2028 г. като срок за преодоляване на недостига на физически места в детските градини и яслите. Той обаче предупреди, че осигуряването на достатъчно персонал остава сериозно предизвикателство.

Терзиев обяви, че кризата със сметосъбирането е преодоляна, и се извини на жителите на засегнатите столични райони.

"Криза няма, но това, по което работим, е да покажем, че може да бъде по-добре откъм самото качество на услугата. С битовия отпадък нещата са под контрол", посочи той.

Столичният кмет защити и предложението за международни спортни състезания на стойност близо 10 млн. евро, което предизвика сериозни спорове в Столичния общински съвет. Според него инициативата представлява инвестиция в туризма и икономиката на града.

По отношение на правителството на Румен Радев Терзиев призова политическите различия да не се превръщат в пречка за развитието на София.

"Това, което трябва да вземе връх, е за мен държавническото отношение и да не се използва държавата или каквото и да било друго, за да се наказва София, защото някой има друг политически интерес", подчерта той.

Кметът отхвърли и твърденията, че Бургас е отнел домакинството на "Евровизия" от София, като заяви, че най-важното е България да се представи успешно като домакин на конкурса.

На въпроса дали ще се кандидатира за втори мандат Васил Терзиев не даде категоричен отговор. По думите му решението ще зависи от постигнатите резултати през оставащата година, общественото доверие и личната му мотивация.

"Ако човек си върши добре работата и има мотивация, е нормално да потърси подкрепа, ако има и още идеи, които иска да реализира, и вече гражданите да преценят заслужава ли доверието или не", заяви столичният кмет.

Още по темата

Васил Терзиев отчете три години управление: Нови метростанции, 3000 места в детските градини и мащабни ремонти

Васил Терзиев отчете три години управление: Нови метростанции, 3000 места в детските градини и мащабни ремонти

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт

Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Спаси София обвини Терзиев, че иска назначаване на районните кметове, той отрече

Спаси София обвини Терзиев, че иска назначаване на районните кметове, той отрече

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Велислав Величков: Мрежите на Нотариуса и Петьо Еврото продължават да действат

Велислав Величков: Мрежите на Нотариуса и Петьо Еврото продължават да действат

Божидар Божанов поиска оставката на шефа на ДАНС заради случая с Ива Михайлова

Божидар Божанов поиска оставката на шефа на ДАНС заради случая с Ива Михайлова

Най-важното от България на 14.11.2026-та г.

Най-важното от България на 14.11.2026-та г.

Ивайло Мирчев след разкритията на Ива Михайлова: Ще проверим действията на ДАНС и евентуална политическа намеса

Ивайло Мирчев след разкритията на Ива Михайлова: Ще проверим действията на ДАНС и евентуална политическа намеса

Станислав Цанов публикува записи с Ива Михайлова и обвини ДАНС в заплахи и натиск

Станислав Цанов публикува записи с Ива Михайлова и обвини ДАНС в заплахи и натиск

Водещи

Най-важното от спорта на 14.11.2026 година

Най-важното от спорта на 14.11.2026 година

  • Току-що
Най-важното от света на 14.11.26-та г.

Най-важното от света на 14.11.26-та г.

  • Преди 2 минути
Велислав Величков: Мрежите на Нотариуса и Петьо Еврото продължават да действат

Велислав Величков: Мрежите на Нотариуса и Петьо Еврото продължават да действат

  • Преди 12 минути
Братя Николови ще спорят за Суперкупата на Италия

Братя Николови ще спорят за Суперкупата на Италия

  • Преди 12 минути
Милен Трифонов, ПБ: Война с търговските вериги няма, законите трябва да се спазват

Милен Трифонов, ПБ: Война с търговските вериги няма, законите трябва да се спазват

  • Преди 25 минути
Кремъл: Европа би била по-сигурна без НАТО

Кремъл: Европа би била по-сигурна без НАТО

  • Преди 27 минути
Васил Терзиев: "Топлофикация София" се нуждае от милиардни инвестиции и концесия

Васил Терзиев: "Топлофикация София" се нуждае от милиардни инвестиции и концесия

  • Преди 44 минути
Десподов потвърди новия си договор с ПАОК

Десподов потвърди новия си договор с ПАОК

  • Преди 48 минути
Божидар Божанов поиска оставката на шефа на ДАНС заради случая с Ива Михайлова

Божидар Божанов поиска оставката на шефа на ДАНС заради случая с Ива Михайлова

  • Преди 59 минути
Най-важното от България на 14.11.2026-та г.

Най-важното от България на 14.11.2026-та г.

  • Преди 1 час
Миньор 2015 поведе в НБЛ, Черно море Navibulgar се завърна към победите

Миньор 2015 поведе в НБЛ, Черно море Navibulgar се завърна към победите

  • Преди 1 час
Ивайло Мирчев след разкритията на Ива Михайлова: Ще проверим действията на ДАНС и евентуална политическа намеса

Ивайло Мирчев след разкритията на Ива Михайлова: Ще проверим действията на ДАНС и евентуална политическа намеса

  • Преди 2 часа
Холанд с гол и асистенция при победа на Норвегия

Холанд с гол и асистенция при победа на Норвегия

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новият ход променя цялата подредба

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новият ход променя цялата подредба

  • Преди 2 часа
Над 100 000 души протестираха във Франция на петата седмица от социалното недоволство

Над 100 000 души протестираха във Франция на петата седмица от социалното недоволство

  • Преди 2 часа