Васил Терзиев: "Топлофикация София" се нуждае от милиардни инвестиции и концесия

"Топлофикация София" се нуждае от милиардни инвестиции, преструктуриране на дълга и нов модел на управление, като концесията е най-устойчивият вариант за бъдещето на дружеството. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев в предаването "Седмицата на Дарик", където направи равносметка за първите три години от управлението си.

Според Терзиев проблемите на общинското дружество са резултат от десетилетия недостатъчни инвестиции. Той настоя за цялостна модернизация на топлопреносната мрежа и изграждане на нови мощности.

"Единственият полезен ход е да се намери път към тези милиардни инвестиции, за които става дума. Така че в рамките на 3-4 години да се преработи изцяло тази мрежа и най-накрая софиянци да имат една услуга. Всичко друго е див популизъм", заяви кметът.

По темата за паркирането Терзиев съобщи, че предстои стартирането на процедури за осем квартални паркинга чрез публично-частни партньорства. Общината разполага и със списък от над 20 допълнителни терена.

Кметът постави края на 2028 г. като срок за преодоляване на недостига на физически места в детските градини и яслите. Той обаче предупреди, че осигуряването на достатъчно персонал остава сериозно предизвикателство.

Терзиев обяви, че кризата със сметосъбирането е преодоляна, и се извини на жителите на засегнатите столични райони.

"Криза няма, но това, по което работим, е да покажем, че може да бъде по-добре откъм самото качество на услугата. С битовия отпадък нещата са под контрол", посочи той.

Столичният кмет защити и предложението за международни спортни състезания на стойност близо 10 млн. евро, което предизвика сериозни спорове в Столичния общински съвет. Според него инициативата представлява инвестиция в туризма и икономиката на града.

По отношение на правителството на Румен Радев Терзиев призова политическите различия да не се превръщат в пречка за развитието на София.

"Това, което трябва да вземе връх, е за мен държавническото отношение и да не се използва държавата или каквото и да било друго, за да се наказва София, защото някой има друг политически интерес", подчерта той.

Кметът отхвърли и твърденията, че Бургас е отнел домакинството на "Евровизия" от София, като заяви, че най-важното е България да се представи успешно като домакин на конкурса.

На въпроса дали ще се кандидатира за втори мандат Васил Терзиев не даде категоричен отговор. По думите му решението ще зависи от постигнатите резултати през оставащата година, общественото доверие и личната му мотивация.

"Ако човек си върши добре работата и има мотивация, е нормално да потърси подкрепа, ако има и още идеи, които иска да реализира, и вече гражданите да преценят заслужава ли доверието или не", заяви столичният кмет.