Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Във връзка с обявения ден на национален траур на 11 ноември 2026 г. кметът на София Васил Терзиев издаде заповед, с която отменя всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от Столична община, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Утре националното знаме на Република България и знамето на Столичната община ще бъдат спуснати наполовина на сградите на общинската администрация, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури, допълниха от Общината.

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

Две верижни катастрофи станаха днес на АМ „Тракия" край пътен възел „Зимница" до Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.

По последни данни общият брой на загиналите е 11, посочиха от пресцентъра Министерството на здравеопазването към 17:00 часа.

Общо 51 души са били настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистралата - 33 в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13.