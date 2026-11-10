МЗ: Общият брой на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия" е 11

Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ е 11, уточниха от пресцентъра Министерството на здравеопазването (МЗ) в съобщение в 17:00 часа.

В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица.

В хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите беше потвърдено, че загиналите са 11, се посочва в съобщението.

На мястото на инцидента са загинали 10 души.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистрала „Тракия“ – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13, допълват от МЗ.

Двете катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.