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Освободиха бабата на Ива Михайлова след 8 часа задържане в Северна Македония

Освободиха бабата на Ива Михайлова след 8 часа задържане в Северна Македония
БТА

Илинка Кушовска е била пусната от полицията, без да получи документи или обяснение за продължителното задържане на граничния пункт "Делчево"

Бабата на Ива Михайлова - Илинка Кушовска, е освободена след осемчасово задържане от властите в Република Северна Македония. Информацията беше съобщена от Българската национална телевизия на 10 ноември.

Жената е била задържана по-рано през деня на граничния пункт "Делчево", докато пътувала от България към Северна Македония.

По информация на БНТ по време на задържането мобилният телефон на Кушовска е бил отнет, а след освобождаването ѝ не са ѝ предоставени документи или обяснение за причините, поради които е била задържана в продължение на осем часа.

След като била пусната от полицейските служители, жената е била оставена да продължи сама и пеша в посока Кочани.

Нейни приятели обаче са пристигнали с автомобил, за да я приберат.

Случаят предизвика тревога по-рано през деня, след като внучката ѝ Ива Михайлова съобщи публично за задържането и отправи призив за съдействие към българските институции.

ТАРАЛЕЖ припомня, че в първоначалната си публикация Михайлова заяви, че няма връзка с баба си и не разполага с информация за състоянието и местонахождението ѝ. Тя изрази сериозно безпокойство, като посочи, че Кушовска е на близо 70 години и страда от онкологично заболяване.

Михайлова съобщи също, че е уведомила българското дипломатическо представителство за ситуацията и е потърсила съдействие за изясняване на обстоятелствата.

Освобождаването на Илинка Кушовска слага край на продължилото осем часа задържане, но въпросите около причините за действията на властите остават без публично обяснение.

Към момента в съобщената от БНТ информация не се посочва официална позиция на институциите в Северна Македония относно основанията за задържането и последвалото освобождаване на жената.

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