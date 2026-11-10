Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Редица турски медии отразяват днешната трагедия на АМ "Тракия", при която загинаха най-малко 12 души и десетки бяха ранени.

"Катастрофа като масово убийство" (Ода ТВ), "Две отделни верижни катастрофи в България - 86 коли се сблъскаха, 12 души загинаха" (в. "Биргюн"), "Шокираща катастрофа в България" (А Хабер). Това са някои от заглавията на турските медии по повод трагичните инциденти.

Катастрофите станаха при изключително гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол, Югоизточна България, отбелязват изданията.

В България при две верижни катастрофи с участието на около 86 превозни средства загинаха най-малко 12 души. Задействана беше системата за спешно предупреждение „BG-ALERT“, чиято цел е да информира шофьорите за пътнотранспортни произшествия и алтернативни маршрути, пише в. "Биргюн".

Според информации в националните медии около 7 часа местно време са станали две отделни верижни катастрофи в района на пътен възел „Зимница“, близо до град Ямбол, на автомагистрала „Тракия“, пишат турските издания.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров съобщи пред медиите, че в катастрофите са участвали около 86 превозни средства, пише изданието.

Междувременно министър-председателят на България Румен Радев заяви пред медиите, че броят на загиналите е нараснал до 12, посочва "Биргюн".

Телевизия А Хабер отбелязва, че трагедията най-вероятно е станала най-вероятно заради гъста мъгла.

Телевизионният канал цитира премиера Румен Радев, който по-рано днес съобщи, че пострадалите са приети в болници в района, включително в Сливен и Ямбол. Той съобщи също, че два товарни самолета от типа „Спартан“, оборудвани с медицински екипи, са разположени в авиобаза „Безмер“, близо до Ямбол.

След катастрофите, в които са участвали леки и тежкотоварни автомобили, автомагистралата е била затворена за движение и в двете посоки. Полицейски екипи са предприели мерки за сигурност в района, предават турските медии.

"Мъглата предизвика трагедия в България", пише nationalturk.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати веднага на мястото на инцидента изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов, отбелязва изданието, като добавя, че е била задействана системата за спешно предупреждение BG-ALERT.

В акцията са мобилизирани полицейски служители, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ от областите Ямбол, Сливен, Бургас и Стара Загора.