Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"
БТА

"Мъглата предизвика трагедия в България", пишат изданията

Редица турски медии отразяват днешната трагедия на АМ "Тракия", при която загинаха най-малко 12 души и десетки бяха ранени. 

"Катастрофа като масово убийство" (Ода ТВ), "Две отделни верижни катастрофи в България - 86 коли се сблъскаха, 12 души загинаха" (в. "Биргюн"), "Шокираща катастрофа в България" (А Хабер). Това са някои от заглавията на турските медии по повод трагичните инциденти.

Катастрофите станаха при изключително гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол, Югоизточна България, отбелязват изданията.

В България при две верижни катастрофи с участието на около 86 превозни средства загинаха най-малко 12 души. Задействана беше системата за спешно предупреждение „BG-ALERT“, чиято цел е да информира шофьорите за пътнотранспортни произшествия и алтернативни маршрути, пише в. "Биргюн".

Според информации в националните медии около 7 часа местно време са станали две отделни верижни катастрофи в района на пътен възел „Зимница“, близо до град Ямбол, на автомагистрала „Тракия“, пишат турските издания.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров съобщи пред медиите, че в катастрофите са участвали около 86 превозни средства, пише изданието.

Междувременно министър-председателят на България Румен Радев заяви пред медиите, че броят на загиналите е нараснал до 12, посочва "Биргюн".

Телевизия А Хабер отбелязва, че трагедията най-вероятно е станала най-вероятно заради гъста мъгла.

Телевизионният канал цитира премиера Румен Радев, който по-рано днес съобщи, че пострадалите са приети в болници в района, включително в Сливен и Ямбол. Той съобщи също, че два товарни самолета от типа „Спартан“, оборудвани с медицински екипи, са разположени в авиобаза „Безмер“, близо до Ямбол.

След катастрофите, в които са участвали леки и тежкотоварни автомобили, автомагистралата е била затворена за движение и в двете посоки. Полицейски екипи са предприели мерки за сигурност в района, предават турските медии.

"Мъглата предизвика трагедия в България", пише nationalturk.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати веднага на мястото на инцидента изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов, отбелязва изданието, като добавя, че е била задействана системата за спешно предупреждение BG-ALERT.

В акцията са мобилизирани полицейски служители, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ от областите Ямбол, Сливен, Бургас и Стара Загора.

Още по темата

Ивкова: 51 са транспортираните пострадали от тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Ивкова: 51 са транспортираните пострадали от тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Демерджиев за трагедията на "Тракия": Причините за инцидентите са много, сред тях гъста мъгла

Демерджиев за трагедията на "Тракия": Причините за инцидентите са много, сред тях гъста мъгла

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Румъния изрази съболезнования за жертвите на трагедията на "Тракия"

Румъния изрази съболезнования за жертвите на трагедията на "Тракия"

521 души задържани в Турция при мащабна акция срещу киберпрестъпността

521 души задържани в Турция при мащабна акция срещу киберпрестъпността

Американски дипломат: Българската блокада на РСМ създава лош прецедент за региона

Американски дипломат: Българската блокада на РСМ създава лош прецедент за региона

Водещи

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

  • Преди 10 минути
Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

  • Преди 14 минути
Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

  • Преди 17 минути
България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

  • Преди 18 минути
Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

  • Преди 20 минути
Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

  • Преди 25 минути
Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

  • Преди 27 минути
Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

  • Преди 30 минути
Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

  • Преди 40 минути
Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

  • Преди 42 минути
Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

  • Преди 43 минути
Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

  • Преди 45 минути
Пийт Хегсет: Импийчмънтът срещу мен е саботаж в полза на Иран и картелите

Пийт Хегсет: Импийчмънтът срещу мен е саботаж в полза на Иран и картелите

  • Преди 47 минути