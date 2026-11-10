Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Президентът Илияна Йотова назначи Иван Павлов за извънреден и пълномощен посланик на България в Република Полша. С отделен указ от длъжността е освободена досегашната ръководителка на българската дипломатическа мисия във Варшава Маргарита Ганева.

Двата указа са подписани на 4 ноември 2026 г. и са обнародвани в "Държавен вестник" на 10 ноември.

С назначението Иван Павлов поема ръководството на българското дипломатическо представителство в Полша, като изпълнението на президентските укази е възложено на министъра на външните работи.

Досегашният посланик Маргарита Ганева заема поста от 19 май 2021 г., сочи информацията, публикувана на официалния сайт на Министерството на външните работи.

Смяната идва след повече от пет години, през които Ганева представлява България във Варшава.

Новият посланик ще отговаря за дипломатическите отношения между България и Полша, включително за развитието на двустранното сътрудничество и представителството на българските интереси пред полските институции.

Назначаването и освобождаването на посланици се извършва с указ на президента по предложение на Министерския съвет, съгласно Конституцията на Република България.

Към момента в предоставената информация не се посочват допълнителни подробности за професионалната биография на Иван Павлов или конкретните мотиви за дипломатическата смяна.