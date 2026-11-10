Новини
Търси
Подкаст
Общество

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша
БТА

Иван Павлов поема дипломатическата мисия във Варшава на мястото на Маргарита Ганева, която заемаше поста от май 2021 година. Президентските укази са обнародвани в "Държавен вестник"

Президентът Илияна Йотова назначи Иван Павлов за извънреден и пълномощен посланик на България в Република Полша. С отделен указ от длъжността е освободена досегашната ръководителка на българската дипломатическа мисия във Варшава Маргарита Ганева.

Двата указа са подписани на 4 ноември 2026 г. и са обнародвани в "Държавен вестник" на 10 ноември.

С назначението Иван Павлов поема ръководството на българското дипломатическо представителство в Полша, като изпълнението на президентските укази е възложено на министъра на външните работи.

Досегашният посланик Маргарита Ганева заема поста от 19 май 2021 г., сочи информацията, публикувана на официалния сайт на Министерството на външните работи.

Смяната идва след повече от пет години, през които Ганева представлява България във Варшава.

Новият посланик ще отговаря за дипломатическите отношения между България и Полша, включително за развитието на двустранното сътрудничество и представителството на българските интереси пред полските институции.

Назначаването и освобождаването на посланици се извършва с указ на президента по предложение на Министерския съвет, съгласно Конституцията на Република България.

Към момента в предоставената информация не се посочват допълнителни подробности за професионалната биография на Иван Павлов или конкретните мотиви за дипломатическата смяна.

Още по темата

Посланикът на Швейцария: Впечатлен съм от това колко много се е модернизирала България

Посланикът на Швейцария: Впечатлен съм от това колко много се е модернизирала България

Велислава Петрова обсъди ситуацията в Близкия изток с посланика на Израел

Велислава Петрова обсъди ситуацията в Близкия изток с посланика на Израел

Министър Стоянов и новият посланик на Канада обсъдиха създаването на училище за авиационна подготовка в България

Министър Стоянов и новият посланик на Канада обсъдиха създаването на училище за авиационна подготовка в България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

Данъчните оценки на имотите се увеличават поетапно с до 105% до 2029 г.

Данъчните оценки на имотите се увеличават поетапно с до 105% до 2029 г.

Водещи

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

  • Преди 10 минути
Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

  • Преди 14 минути
Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

  • Преди 17 минути
България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

  • Преди 18 минути
Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

  • Преди 20 минути
Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

  • Преди 25 минути
Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

  • Преди 27 минути
Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

  • Преди 30 минути
Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

  • Преди 40 минути
Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

  • Преди 41 минути
Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

  • Преди 43 минути
Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

  • Преди 45 минути
Пийт Хегсет: Импийчмънтът срещу мен е саботаж в полза на Иран и картелите

Пийт Хегсет: Импийчмънтът срещу мен е саботаж в полза на Иран и картелите

  • Преди 47 минути