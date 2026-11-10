Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

"Лидл България" обвини контролните институции в безпрецедентен натиск след серия от проверки в магазините и логистичните си бази в страната. Повод за острата позиция на компанията стана временното затваряне на неин търговски обект във Видин на 9 ноември след проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Според веригата наложената мярка е несъразмерна, а честотата на проверките поражда съмнения за целенасочен институционален натиск. Компанията съобщава, че ще оспорва затварянето по съдебен ред.

По данни на "Лидл" магазинът във Видин е бил проверяван осем пъти в рамките на пет седмици. Обектът е възобновил работа на 10 ноември в 12:00 часа, след като е бил временно затворен предишния ден.

Веригата посочва още, че само през последните две седмици на октомври са извършени 171 проверки, а от началото на същия месец са образувани 158 производства и проверки от БАБХ, КЗП и Националната агенция за приходите (НАП).

Според предоставената от компанията информация за периода от август 2025 г. до септември 2026 г. са извършени общо 1228 проверки на дейността ѝ, което представлява средно около 100 месечно.

В края на октомври контролни органи са проверявали едновременно и двата логистични центъра на веригата – в Равно поле и Кабиле.

От "Лидл България" определят ситуацията като "административен тормоз" и заявяват, че ще предприемат всички предвидени в закона действия за защита на интересите си.

При проверката на магазина във Видин контролните органи са установили продукти с нарушен температурен режим, зеленчуци с компрометирано качество и хигиенни проблеми в пекарната.

От компанията обясняват, че част от продуктите вече са били отделени в складовото помещение за унищожаване, а зеленчуците са очаквали вътрешна проверка и бракуване. Според веригата повредата на хладилното съоръжение е била установена и външен техник вече е работил по отстраняването ѝ преди пристигането на инспекторите.

Сред констатираните проблеми в пекарната са омазнени тави, опушване на стена и замърсено климатично тяло. Пекарната остава временно затворена до получаването на резултатите от взетите проби.

Междувременно КЗП започна засилени проверки на големите търговски вериги от 2 октомври във връзка със сигнали за поскъпване на основни хранителни продукти. Контролът обхваща продажните и доставните цени, както и търговските практики при предлагането на различни стоки.

Позицията на "Лидл" идва ден след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкции за общо 75,65 млн. евро на "Кауфланд България". Двете търговски вериги са част от германската Schwarz Group.

ТАРАЛЕЖ припомня, че "Кауфланд" оспори наложените санкции за предполагаеми нелоялни търговски практики спрямо доставчици и предупреди, че решението може да постави под въпрос планирани инвестиции за 200 млн. евро в България през следващите три години.

От "Лидл България" настояват за законосъобразен и пропорционален контрол, като подчертават, че ще защитават позицията си по съдебен ред.

Към момента твърденията за целенасочен институционален натиск представляват позиция на компанията.Установените при проверката във Видин нарушения и законосъобразността на наложените мерки следва да бъдат разглеждани отделно от тези твърдения.