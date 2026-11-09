Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

"Кауфланд България" отхвърли изцяло обвиненията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която наложи на търговската верига имуществени санкции в общ размер на 75 653 706 евро. Причината са установени от регулатора нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти, съобщава bTV.

В официална позиция компанията заявява, че спазва стриктно българското и европейското законодателство и ще защити правата си с всички предвидени в закона средства пред компетентните институции.

От "Кауфланд" определят наложената глоба като необоснована и несъразмерна, като предупреждават, че решението може да има последствия за бъдещите инвестиции на веригата в България.

"Размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика", посочват от компанията.

Търговската верига се позовава на данни на Европейската комисия, според които общата стойност на санкциите за нелоялни търговски практики в Европейския съюз за периода 2022-2024 г. възлиза на 41,9 млн. евро при общо 754 случая.

Според компанията единична санкция от подобен мащаб противоречи на утвърдените европейски стандарти за пропорционалност.

"При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона евро само през следващите 3 години", заявяват от "Кауфланд България".

От веригата допълват, че ще препоръчат и на компанията майка Schwarz Group да преразгледа инвестиционните си намерения за българския пазар.

По данни на дружеството от навлизането си в България то е създало добавена стойност от близо 14 млрд. евро и осигурява работа на над 8500 души. Компанията заявява, че ще продължи да поддържа партньорствата си с местните производители и да предлага стоки на достъпни цени.

По-рано днес КЗК обяви, че е установила три нарушения в отношенията между търговската верига и български доставчици на хранителни продукти през 2026 г.

Първото нарушение, според регулатора, е свързано с изисквания към доставчиците да намаляват цените на продуктите си, като веригата се е възползвала от по-силната си позиция при договарянето. За него е наложена санкция от 21 899 757 евро.

Второто установено от КЗК нарушение се отнася до недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата на доставчиците. Наложената санкция е 31 854 192 евро.

Третото нарушение е свързано със създаването на необосновани пречки и забавяне на преговорите, когато доставчици са поискали увеличение на цените. За него регулаторът е определил санкция от 21 899 757 евро.

КЗК е разпоредила незабавно прекратяване на установените практики. Решението подлежи на обжалване пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок.

От "Кауфланд България" заявяват, че ще използват законовите възможности за защита на позицията си. Към момента компанията не е обявила окончателно спиране на планираните инвестиции, а предупреждава, че те могат да бъдат преразгледани.

Така спорът между търговската верига и антимонополния регулатор поставя въпроси както за отношенията между големите търговци и българските производители, така и за бъдещите инвестиционни намерения на компанията в страната.