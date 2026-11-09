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За 10 ноември президентът Илияна Йотова отива в Париж

За 10 ноември президентът Илияна Йотова отива в Париж

Над 350 участници ще има в деветото издание на Парижкия форум за мир

Президентът Илияна Йотова ще посети Париж на 10 ноември по покана на френския държавен глава Еманюел Макрон. Тя ще се включи в деветото издание на Парижкия форум за мир, който тази година е посветен на международното сътрудничество в условията на нарастващи глобални предизвикателства. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Форумът ще събере над 350 участници, сред които държавни и правителствени ръководители, представители на международни институции, неправителствени организации и бизнеса. Под мотото „От суверенитет към сътрудничество“ те ще обсъдят възможностите за съвместни действия при разрешаването на конфликти, климатичните промени, технологичното развитие и други въпроси от международния дневен ред.

Едно от основните събития ще бъде Срещата на върха за децата, на която Йотова ще направи изказване. Българският президент ще постави акцент върху поколението, което израства с изкуствения интелект, и върху предимствата и рисковете от навлизането на новите технологии в образованието.

Сред темите, които тя ще засегне, са необходимостта от развитие на критично мислене у учениците и отговорното използване на изкуствения интелект в училище. Йотова ще представи и български практики за прилагане на технологиите в учебния процес, включително при обучението на деца със специални образователни потребности.

В програмата на посещението е включен разговор с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман. Очаква се сред основните теми да бъде процесът по присъединяване на България към ОИСР, който остава сред стратегическите приоритети на страната.

Предвидена е и среща с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Разговорът ще се проведе в годината, в която България отбелязва седем десетилетия от присъединяването си към организацията.

По време на визитата Йотова ще разговаря и с представители на MEDEF International – международното подразделение на водещата френска работодателска организация. Структурата развива бизнес партньорства в повече от 120 държави, а срещата ще даде възможност за обсъждане на икономическото сътрудничество между България и Франция.

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