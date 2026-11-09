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Мирчев показа облепения вход на финансовото министерство и поиска оставка

Мирчев показа облепения вход на финансовото министерство и поиска оставка
БТА

На входа на ведомството се появиха плакати и надпис "Министерство на лъжата". Депутатът Ивайло Мирчев отправи критика към финансовия министър Гълъб Донев и настоя за оттеглянето му

Входът на Министерството на финансите осъмна облепен с плакати и надпис "Министерство на лъжата". Снимки от акцията публикува депутатът Ивайло Мирчев в профила си във Facebook на 9 ноември.

На кадрите се виждат разлепени плакати върху входните врати на ведомството, както и табела, която символично променя името му на "Министерство на лъжата".

"Така осъмна Министерството на лъжата (финансите). А Гълъб Донев все още не е подписал третото писмо - оставката си", написа Мирчев.

В публикацията си той допълва, че акцията е организирана от "Млада България".

С действията си участниците изразяват недоволство от управлението на публичните финанси, като използват символичната табела и плакатите, за да отправят критично послание към ръководството на министерството.

Публикацията на Мирчев идва на фона на политическите спорове около проектобюджета за 2027 г. и критиките към предвидените финансови и осигурителни мерки.

Депутатът поставя въпроса за оставката на Гълъб Донев, но в публикацията не посочва дали е предприета официална процедура за оттеглянето на министъра.

От разпространените снимки се вижда, че плакатите са поставени върху входните врати на Министерството на финансите. Не се съобщава колко души са участвали в акцията и дали представители на ведомството са реагирали на нея.

Към момента в предоставената информация няма официална позиция на Министерството на финансите или на Гълъб Донев по повод акцията и отправените критики.

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