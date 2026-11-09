ЦСКА с емоционално послание след дербито: Заедно сме по-силни

ЦСКА се върна към емоциите от победата с 3:0 над Левски с видео, публикувано в официалната страница на клуба във Facebook. Ден след успеха във вечното дерби „червените“ отправиха послание към своите привърженици и откроиха подкрепата им на Националния стадион.

“Вчера отново показахме какво можем, когато сме заедно. На терена и по трибуните ЦСКА беше високо над конкурентите, а армейската публика за пореден път доказа, че няма аналог!”, написаха от клуба.

“Тази енергия ни дава сили, тази връзка ни прави по-силни. Когато сме рамо до рамо, няма какво да ни спре!”, се казва още в посланието.

С победата отборът на Маркус Гиздол излезе начело в Първа лига с 34 точки. Левски остава втори с 32 и мач по-малко.