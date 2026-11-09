Наталия Ефремова: Пенсиите ще изпреварят инфлацията през 2027 г.

Пенсиите в България се предвижда да бъдат увеличени с между 7 и 8% през 2027 г., като според социалния министър Наталия Ефремова ръстът ще надхвърли очакваната годишна инфлация. Това заяви тя преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), на което се обсъжда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване за следващата година.

"Най-важната новина е, че всички социалноосигурителни плащания са гарантирани", подчерта Ефремова.

По думите ѝ бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. е по-висок в сравнение с предходната година и достига 16,5 млрд. евро. От тях 14 млрд. евро са предназначени за пенсии, като е заложено увеличение на всички видове пенсии от средата на годината.

Социалният министър обясни, че при определянето на увеличението по швейцарското правило се отчита и инфлацията.

"В самото швейцарско правило е предвидено и вземане на процент от инфлацията. Предвиждаме между 7 и 8% увеличение на пенсиите, което е повече в сравнение с годишната инфлация", заяви тя.

Според представените разчети минималната пенсия през 2027 г. ще достигне 374,62 евро, средната - 587,70 евро, а максималната ще бъде увеличена до 1874 евро.

Промени се предвиждат и при обезщетенията за безработица. Минималното дневно обезщетение се предлага да нарасне от 9,21 на 13 евро, докато максималното ще се увеличи от 54,78 на 60,76 евро.

Проектобюджетът включва и нови мерки в подкрепа на родителите. Обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството се предвижда да достигне 450 евро. Предлага се и увеличение до 75% на обезщетението, което се изплаща при връщане на майката на работа преди изтичането на този период.

Сред обсъжданите промени е и реформа в системата на ТЕЛК и личната помощ, която според социалния министър трябва да доведе до икономии от 230 млн. през следващата година.

Ефремова обясни, че се предвижда засилен контрол и нов подход при индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. Целта, по думите ѝ, е да се ограничат злоупотребите и подкрепата да бъде насочена към хората, които действително се нуждаят от нея.

"Ще има нов начин, по който ще се прави индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания, така че към тях да се насочи точно определеният ресурс, или хора, които да им оказват подкрепа за независим живот", посочи министърът.

По повод критиките на бизнеса срещу увеличаването на максималния осигурителен доход Ефремова защити предложението, като го определи като умерена мярка за повишаване на приходите в бюджета на общественото осигуряване.

"Това е стандартна стъпка, която трябва да се прави всяка година", заяви тя и допълни, че според нея увеличението е поносимо за бизнеса.

Социалният министър съобщи още, че изплащането на коледните добавки се очаква да започне в края на ноември, без да уточнява в представената информация конкретния им размер и кръга на получателите.

Предложените промени са част от проектобюджета за 2027 г. и предстои да преминат през необходимите процедури по обсъждане и приемане, преди да влязат в сила.