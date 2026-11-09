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Аркади Шарков провижда увеличение на здравноосигурителната вноска

Аркади Шарков провижда увеличение на здравноосигурителната вноска
Снимка: БТА

Работещите в частния сектор осигуряват около 60% от бюджета на НОИ, каза той

Здравният икономист Аркади Шарков заяви пред bTV, че е възможно повишение на здравноосигурителната вноска, която сега е 8%. По думите му средното равнище в европейските държави е между 12% и 13%. Проблемът обаче не е само в размера на вноската, а и в разпределението на осигурителната тежест между държавата и работещите в частния сектор.

Според представените от него данни работещите в частния сектор осигуряват около 60% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Държавата плаща вноските на между 60% и 70% от населението, но участва със значително по-малък дял във финансирането на касата.

Шарков припомни, че в предходен бюджет е било предвидено поетапно прехвърляне на част от осигурителната тежест към държавните служители.

Рано или късно тя трябва да се повиши“, заяви той за здравната вноска, като подчерта, че увеличението трябва да бъде съчетано с решаване на съществуващите проблеми в системата, допълни Аркади Шарков.

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